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Başkan Erdoğan 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere 11 Kasım'da Riyad'ı ziyaret edecek

Son dakika haberleri… İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’ı ziyaret edeceklerdir. Zirvede, İslam âleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunmaları planlanmıştır. Zirve oturumuna hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 19:03 Güncelleme 10 Kasım 2023, 21:26
Başkan Erdoğan 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere 11 Kasım’da Riyad’ı ziyaret edecek

Son dakika haberleri… İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad'ı ziyaret edeceklerdir. Zirvede, İslam âleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunmaları planlanmıştır. Zirve oturumuna hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




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