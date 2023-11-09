Yargıtay ile AYM mahkemelik oluyor! AYM ile Yargıtay arasında Can Atalay krizi...







Atalay'ın tahliyesini reddetti. İhlal kararının anayasaya aykırı olduğunu, AYM'nin yetki sınırlarını aştığı, hatta ceza dairesi üyelerinin tehdit edildiği belirten 3. Ceza Dairesi, ihlal kararına imza atan AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmaya da karar verdi. Daire, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla kararın bir örneğini TBMM Başkanlığı'na gönderdi.



"AYM'NİN İNCELEME YETKISI YOK"

Daire, AYM'nin, Yargıtay kararını dikkate almaksızın inceleme yaptığını belirterek, "Bu konuyu düzenleyen Anayasa'nın 84/2 maddesi açısından AYM'ne müracaat imkanı tanınmadığı gibi AYM'nin bu konuda da inceleme yetkisi bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.