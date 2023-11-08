Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Türkiye , Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova'ya ilişkin son değerlendirmelerinin yer aldığı 2023 Genişleme Paketi, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi tarafından duyuruldu.

" Türkiye , AB'nin kilit ortağı ve aday ülke olmaya devam ediyor." ifadeleriyle başlayan raporda dış politika, göç, ekonomi, enerji gibi başlıklarda Türkiye hakkında olumlu değerlendirmeler yer aldı, demokrasi, temel haklar, yargı gibi konularda önceki yıllarda yer verilen eleştiriler ise yinelendi.

Raporda Yargı Ve Temel Haklar faslında Türkiye'ye yönelik skandal iddialara ise Türkiye'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mesnetsiz iddiaların ve haksız eleştirilerin tümüyle reddedildiği belirtilirken, "AB'nin samimiyetsiz ve çifte standartlı yaklaşımının bir tezahürüdür." denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AB RAPORUNA SERT TEPKİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AB raporundaki Yargı Ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. Kendi aralarında bile tartışmalı temel haklar alanındaki pek çok konuda ülkemize yönelik haksız iddialarda bulunulması, AB'nin samimiyetsiz ve çifte standartlı yaklaşımının bir tezahürüdür."