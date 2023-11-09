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Son dakika: Beykoz'da İETT kazası! Şoför kontrolü kaybedip ağaçlık alana daldı

Son dakika haberleri... İstanbullu 2019 yılında İBB'nin başına Ekrem İmamoğlu'nun gelmesiyle ulaşımda her gün yeni bir rezaletle karşı karşıya kalıyor. İETT kazaları ve arızalarından bıkan İstanbullunun canı da tehlikede. İETT kazalarına yeni bir örnek Beykoz'dan geldi. Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü, şoförünün hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına savruldu. Otobüste bulunan 2 yolcu yara almazken şoför ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 11:43 Güncelleme 09 Kasım 2023, 11:43
Son dakika: Beykoz’da İETT kazası! Şoför kontrolü kaybedip ağaçlık alana daldı

Kaza Beykoz Kavacık'ta Küçüksu Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen İETT otobüsünün freni patladı.

Freni patlayan İETT otobüsü yolun kenarına böyle savruldu

Cadde üzerinde hız kontrolünü ve direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü virajı alamayınca yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, İETT otobüsü şoförü ise yaralandı. Yaralı şoför sağlık ekibinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu otobüs çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olayı gören Ali Özgülen, "Otobüs yukarıdan geliyordu sonra bayıra girdi. İçeride 2 yolcu ile şoför vardı" dedi.

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