Soykırımın suç ortakları! Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail askerleri için kan bağışında bulundu

İsrail yayın organı Kann'da yer alan haberde "Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı General Ingo Gerhartz bu sabah "Shiva"da kan bağışında bulundu." ifadeleri yer aldı.
SCHOLZ: YAHUDİLERE SALDIRAN HEPİMİZE SALDIRIYOR DEMEKTİR
Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." ifadesini kullandı.
Scholz, Mannheimer Morgen gazetesine yaptığı açıklamada, antisemit olaylar karşısında Almanya'daki insanları "Yahudileri korumaya" çağırarak, "Hepimiz Almanya'daki Yahudilerin korunması için ayağa kalkmalıyız, bu aynı zamanda medeni cesaretle ilgili bir konu." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'daki Yahudi kurumlarının korunduğuna işaret eden Scholz, "Antisemitizmi kabul etmeyeceğiz. Çok net yasalarımız var. İsrail bayraklarını yakmak cezai bir suçtur. Masum insanların ölümünü alkışlamak cezai bir suçtur. Yahudi karşıtı sloganlar atmak suçtur." ifadesini kullandı.
Scholz, "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." yorumunda bulundu.
Şansölye, kolluk kuvvetlerinin bu tür suçları cezalandırma görevi olduğuna işaret ederek, "Kolluk kuvvetleri, gerekli araçlara sahip ve bunları tutarlı bir şekilde kullanmalı." dedi.
"BATI'NIN İSRAİL'E BORCU OLABİLİR TÜRKİYE'NİN BORCU YOK"
Almanya'nın İsrail'e kan desteği vermesi soykırımın suç ortağı olduklarını gösterirken Başkan Erdoğan sözlerini de hatırlattı. Geçtiğimiz haftalarda TBMM Grup Toplantısı'nda İsrail'e ve onun uyguladığı katliama destek veren Batı'ya rest çeken Başkan Erdoğan "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." dedi.