Soykırımın suç ortakları! Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail askerleri için kan bağışında bulundu

İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak 1 aydan fazla süredir kadın çocuk demeden katlediyor.

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ediyor.

KATLİAMIN SUÇ ORTAĞI ABD VE BATI!

Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan İsrail'e ABD ve Batı açık bir şekilde destek veriyor.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderler İsrail'in kapısına dizilirek destek açıkladı. ABD uçak gemisi ve asker gönderirken batı katile "kan" desteği bile sağladı!