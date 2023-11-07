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Soykırımın suç ortakları! Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail askerleri için kan bağışında bulundu

Katliamcı İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ederken ABD ve Batı açık desteğini sürdürüyor. Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail hastanesine giderek katliamcı İsrail askerleri için kan bağışında bulundu.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 12:58 Güncelleme 07 Kasım 2023, 13:16
Soykırımın suç ortakları! Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail askerleri için kan bağışında bulundu

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ediyor.

İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR
Abluka altındaki Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak 1 aydan fazla süredir kadın çocuk demeden katlediyor.

KATLİAMIN SUÇ ORTAĞI ABD VE BATI!
Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan İsrail'e ABD ve Batı açık bir şekilde destek veriyor.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Batılı liderler İsrail'in kapısına dizilirek destek açıkladı. ABD uçak gemisi ve asker gönderirken batı katile "kan" desteği bile sağladı!

ALMAN KOMUTANDAN İSRAİL ASKERLERİNE KAN BAĞIŞI!
Hitler döneminde Yahudileri katleden Almanya'nın Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail hastanesine giderek katliamcı İsrail askerleri için kan bağışında bulundu.

İsrail yayın organı Kann'da yer alan haberde "Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı General Ingo Gerhartz bu sabah "Shiva"da kan bağışında bulundu." ifadeleri yer aldı.

SCHOLZ: YAHUDİLERE SALDIRAN HEPİMİZE SALDIRIYOR DEMEKTİR
Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." ifadesini kullandı.

Scholz, Mannheimer Morgen gazetesine yaptığı açıklamada, antisemit olaylar karşısında Almanya'daki insanları "Yahudileri korumaya" çağırarak, "Hepimiz Almanya'daki Yahudilerin korunması için ayağa kalkmalıyız, bu aynı zamanda medeni cesaretle ilgili bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'daki Yahudi kurumlarının korunduğuna işaret eden Scholz, "Antisemitizmi kabul etmeyeceğiz. Çok net yasalarımız var. İsrail bayraklarını yakmak cezai bir suçtur. Masum insanların ölümünü alkışlamak cezai bir suçtur. Yahudi karşıtı sloganlar atmak suçtur." ifadesini kullandı.

Scholz, "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." yorumunda bulundu.

Şansölye, kolluk kuvvetlerinin bu tür suçları cezalandırma görevi olduğuna işaret ederek, "Kolluk kuvvetleri, gerekli araçlara sahip ve bunları tutarlı bir şekilde kullanmalı." dedi.

"BATI'NIN İSRAİL'E BORCU OLABİLİR TÜRKİYE'NİN BORCU YOK"
Almanya'nın İsrail'e kan desteği vermesi soykırımın suç ortağı olduklarını gösterirken Başkan Erdoğan sözlerini de hatırlattı. Geçtiğimiz haftalarda TBMM Grup Toplantısı'nda İsrail'e ve onun uyguladığı katliama destek veren Batı'ya rest çeken Başkan Erdoğan "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." dedi.

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