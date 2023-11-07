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Sinan Oğan'dan Özgür Özel'e tepki: Türk milleti bölücülere selam çakanlara iktidar nasip etmez

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan CHP'de yaşanan sözde değişime ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özgür Özel'in Demirtaş ve Kavala'ya selam çakmasına tepki gösteren Sinan Oğan, "Sayın Kılıçdaroğlu gibi eğer Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 16:31 Güncelleme 07 Kasım 2023, 16:52
Sinan Oğan’dan Özgür Özel’e tepki: Türk milleti bölücülere selam çakanlara iktidar nasip etmez

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu koltuğundan oldu. Yerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden "tavşan aday" Özgür Özel seçildi.

Özel kurultayda kürsüye çıkarak terör suçlarından tutukluk HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

SİNAN OĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Osmani'ye de Türkiye İttifakı Partisi'nin il başkanlığının açılışına katılan Sinan Oğan, Özgür Özel'in bölücülere selam çakmasına tepki gösterdi.

TÜRK MİLLETİ BÖLÜCÜLERE SELAM ÇAKANA İKTİDAR NASİP ETMEZ
Sinan Oğan, Türkiye'de siyasetin hızla değiştiğini belirterek, "2028 sürecinde de siyasette de bir elit değişimi sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Bu arada CHP'nin yeni seçilen Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. CHP'nin bu Selahattin Demirtaş sevdasının, Atatürk'ün partisinin, HDP, HEDEP sevdasının kendisine hiçbir siyasi gelecek vadetmediğini ifade etmek isterim. Madem CHP'de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim. Sayın Kılıçdaroğlu gibi eğer Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'ATATÜRK, ASLA YAPMAZDI'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Atatürk'ün partisini, Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda yönetmesini tavsiye ettiğini söyleyen Oğan şunları söyledi:

"Şöyle düşünsün; Mustafa Kemal Atatürk olsaydı, bölücülere selam çakar mıydı? Asla yapmazdı. Bırakınız bölücülere selam çakmayı, bölücülere selam çakanlara tokat çakardı.

O sebeple de yeni bir değişim yaşandı, yeni bir süreç başladı, bu sürecin Türk siyasetini bölücülere ve bölücülere selam çakanlara mahal bırakmayacak şekilde Türk siyasetinin temizlenmesi lazım. Buradan Sayın Özgür Özel'e hem hayırlı olsun diyorum hem de bir dost tavsiyesinde bulunmak isterim"

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