Sinan Oğan’dan Özgür Özel’e tepki: Türk milleti bölücülere selam çakanlara iktidar nasip etmez

'ATATÜRK, ASLA YAPMAZDI'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Atatürk'ün partisini, Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda yönetmesini tavsiye ettiğini söyleyen Oğan şunları söyledi:
"Şöyle düşünsün; Mustafa Kemal Atatürk olsaydı, bölücülere selam çakar mıydı? Asla yapmazdı. Bırakınız bölücülere selam çakmayı, bölücülere selam çakanlara tokat çakardı.
O sebeple de yeni bir değişim yaşandı, yeni bir süreç başladı, bu sürecin Türk siyasetini bölücülere ve bölücülere selam çakanlara mahal bırakmayacak şekilde Türk siyasetinin temizlenmesi lazım. Buradan Sayın Özgür Özel'e hem hayırlı olsun diyorum hem de bir dost tavsiyesinde bulunmak isterim"