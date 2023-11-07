Sinan Oğan’dan Özgür Özel’e tepki: Türk milleti bölücülere selam çakanlara iktidar nasip etmez

TÜRK MİLLETİ BÖLÜCÜLERE SELAM ÇAKANA İKTİDAR NASİP ETMEZ

Sinan Oğan, Türkiye'de siyasetin hızla değiştiğini belirterek, "2028 sürecinde de siyasette de bir elit değişimi sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Bu arada CHP'nin yeni seçilen Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. CHP'nin bu Selahattin Demirtaş sevdasının, Atatürk'ün partisinin, HDP, HEDEP sevdasının kendisine hiçbir siyasi gelecek vadetmediğini ifade etmek isterim. Madem CHP'de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim. Sayın Kılıçdaroğlu gibi eğer Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.