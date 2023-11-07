AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası önemli açıklamalar | Gazze’de soykırım var | CHP’de değişim yok

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 1995'te Srebrenitsa'da yaşanana benzer bir soykırımın yaşandığı, artık herkes tarafından ifade edilmektedir. İlk başta bu ifadeyi Sayın Cumhurbaşkanımız kullandığı zaman çok tekrar eden yoktu, çekingen davranıyorlardı. Ama bugün gelinen noktada görülmüştür ki bu yapılan şey, Netanyahu hükümetinin gerçekleştirdiği eylemler, doğrudan savaş suçu kapsamına giren, doğrudan soykırım kapsamına giren bir yaklaşımdır."

Gazze'de yaşanan insanlık dramını, hem uluslararası siyaset açısından hem uluslararası hukuk açısından hem de insani durum açısından bütün yönleriyle değerlendirdiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bu yetki verilmiştir. MKYK tarafından bu takvimin nasıl işleyeceği, bunun nasıl gerçekleşeceği üzerindeki son çalışmalar tamamlanıp Genel Başkanımızın onayına sunulduktan sonra bir iki gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geldiğimiz noktada fiilen bu MKYK toplantısıyla, bu yetkilerin verilmesiyle, bizim açımızdan seçim dönemi çalışmaları ve takvimi resmen başlamıştır."

Toplantıda, Seçim İşleri Başkanlığının, MKYK'den seçim takviminin açıklanması ve çeşitli aşamalarının belirlenmesiyle ilgili yetki istediğini de kaydeden Çelik, şunları aktardı:

Ömer Çelik, toplantının bölgesel ve uluslararası gelişmeler üst başlığında, sadece Gazze meselesinin ele alındığını, Türkiye'nin pozisyonunun, temaslarının, şimdiye kadar gelinen noktanın kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Erdoğan'ın önümüzdeki seçim döneminde MKYK başta olmak üzere bütün birimlerin hazır ve gayretli olmalarını istediğini anlatan Çelik, birimlerin bununla ilgili hazırlıklarını yaptığını dile getirdi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'ndeki, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MKYK'nin açılışında, Gazze konusundaki temasları, durumun ne aşamada olduğu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yaptığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Netanyahu hükümetinin gerçekleştirdiği eylemlerin, doğrudan savaş suçu ve doğrudan soykırım kapsamına giren bir yaklaşım olduğunu bildirdi.





"KADINLARI, ÇOCUKLARI HEDEF ALARAK BU KATLİAM SİYASETİNİ YÜRÜTÜYORLAR"

AK Parti'li Çelik, İsrail'in 32 gündür Gazze Şeridi'ni yoğun bir bombardıman altında tuttuğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudan Hamas ile mücadele ettiklerini söylerken, doğrudan savaş suçu işleyerek kadınları, çocukları hedef alarak, bu katliam siyasetini yürütüyorlar. Maalesef öldürülen, kaybettiğimiz Filistinli kardeşlerimizin sayısı 10 bine yükselmiştir, bunların çoğu sivildir, masum insanlardır. Ve yaklaşık 4 bini çocuk, 3 bini kadınlardan oluşmaktadır. Böyle bir acı, böyle bir trajediyi rakamlarla anmak zorunda kalmak da ayrı bir acı. Fakat ortaya konulan bu katliamın boyutlarını göstermesi bakımından kaybettiğimiz 10 bin kardeşimizin 7 bininin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu, açık bir şekilde ifade etmek gerekir."

Çelik, binlerce sivilin hayatını kaybetmesi karşısında dünya, uluslararası toplum ve uluslararası kurumların sadece seyirci durumunda olduğunu vurgulayarak, "Peki, Netanyahu hükümetinin bu saldırganlığı fiziki açıdan hangi boyuta ulaşmıştır diye baktığımızda bu saldırılarda şimdiye kadar 55 cami, 3 üniversite, 3 kilise yıkılmıştır. Yine doğrudan sivillerin tedavi gördüğü 16 hastane, 32 sağlık ocağı, 27 ambulans ve 105 sağlık merkezi doğrudan İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştır." diye konuştu.

İsrail ordusunun 220 okulu da hedef aldığını aktaran Çelik, "Saldırılarda 40 bin konut tamamen yıkıldı. 220 bin konut ise kullanılamaz hale geldi ve ağır zarar gördü. Tüm bunlar savaş suçu niteliğinde gelişmelerdir. Gazze halkına dönük Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu bu katliam siyaseti, bir soykırımdan başka bir şeyle ifade edilemez hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, bütün bu olanlar karşısında yaşadıklarını "dehşet" duygusuyla ifade ettiğine ve doğrudan insanların orada hapiste tutulup, bombaların hedefi olduğunu belirttiğine değinen Çelik, "Ama tüm bu ifadelere rağmen Birleşmiş Milletler hiçbir şekilde sürecin gidişatına müdahil değil. Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın verdiği tasarı, Amerika ve diğerleri tarafından. Amerika'nın verdiği tasarı, bir diğeri tarafından bloke edilerek, maalesef bu tablo ortaya çıkıyor." görüşünü paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, 121 ülkenin İsrail'e ateşkes çağrısı yaptığını, Bosna ve Srebrenitsa'da yaşananların aynısının yaşandığı bir sürecin ortaya çıktığını belirterek, "Gelinen tablo, uluslararası sistemin artık iflas ettiği bir tablo haline gelmiştir." dedi.

İki devletli çözüm ortaya çıkmadan bu sürecin sona ermeyeceğinin açık bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Çelik, şunları dile getirdi:

"O sebeple birinci çerçevede ateşkesin gerçekleşmesi, ikinci çerçevede ise muhakkak suretle iki devletli çözümün ortaya çıkması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımızın, İsrail ordusunun savaş suçlarını, uluslararası bu savaş suçlarından sorumlu tutulmasına dönük olarak her türlü girişime destek vereceğini ifade etmesi, bu bakımdan mümkün, önemlidir. Bütün uluslararası toplumu, Cumhurbaşkanımızın bu girişimine destek vermeye davet ediyoruz. İşlenen bu savaş suçları ve insan hakları ihlalleri karşısında sorumluların gereken cezayı alması için uluslararası toplum, gereken inisiyatifi göstermelidir."

Ömer Çelik, "Savaş suçu işliyorsunuz, katliam yapıyorsunuz" dediklerinde, "Siz Hamas'a destek veriyorsunuz" denildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun yaptığı şey, sadece katliam siyasetini örtbas etmekten ibarettir. Ve Tevrat'tan alıntılar yaparak, kendi vahşetine dinleri ve dini duyguları alet etmeye çalışıyor. Birileri de çıkıp yine İncil'den alıntı yaparak aynı şeyi söylüyor. Kim ki yaptıkları bu insanlık dışı katliamları meşrulaştırmak için, buna destek bulmak için Tevrat'tan ve İncil'den referans getiriyorsa Tevrat'ı ve İncil'i takip edenlere de saygısızlık yapıyor. Tevrat'ı ve İncil'i de hedef alıyor demektir. O sebeple Tevrat'ın ve İncil'in takipçilerinin, Tevrat'ın ve İncil'in bu katliamlar için bir destek olarak kullanılmasına da en büyük itirazı yapması gerekmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, defalarca "Bunu din savaşına çevirmeyin" dediğini hatırlatan Çelik, "Fakat bu şekilde yaparak Netanyahu ve onun Amerika'daki bazı benzerleri meseleyi bir haç-hilal savaşına çevirmek gibisinden bütün dünyayı ateşe atacak bir sorumsuzlukla hareket etmektedir. Allah'tan dünyanın her tarafında onurlu halklar, 'Ellerinizde kan var' diyerek, seslerini yükseltmektedir. O sebeple dünyanın her tarafında bu sesi yükselten bütün insanlara, bütün milletlerden insanlara, sivil toplum örgütlerine şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Çelik, özellikle Gazze halkına sahip çıkan bütün sivil toplum örgütlerine de teşekkürlerini iletti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nazilerin yaptığını, şu anda Netanyahu hükümeti yapıyor. Dünyanın buna bir 'Dur' demesi gerekmektedir." dedi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de yaşananlarla ilgili Batı medyasının ve siyasetçilerinin hain bir dil kullandığını ifade eden Çelik, 2021'de işgal ve soykırım sözlüğüyle bu dilde hangi cümlenin ne anlama geldiğini belirttiğini anımsattı.

Bu tespitlerin bugün hala geçerliliğini kuruduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Şimdi size bu işgal ve soykırımı meşrulaştırmak için kullanılan bu dille ilgili örnekler vereceğim. Gazze'deki mazlumların hayat hakkını savunmadan kim 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyor. Bu, 'İsrail istediği zulmü yapabilir, istediği soykırımı işleyebilir' demektir. Zaten, 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyenler, bununla da yetinmeyip bir adım ötesine götürüp, 'İsrail'e bir kırmızı çizgi önermiyoruz' dediler. 'İstediğin kadar soykırım yapabilirsin, istediğin kadar masum öldürebilirsin' demek istiyorlar. Bu sebeple 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' cümlesi tek başına katliamlara cevaz veren bir cümle haline gelmiştir."