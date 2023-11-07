Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 16’ncı toplantısı dolayısıyla bugün Özbekistan’a gidiyor





ZİRVEDE İSRAİL SALDIRILARININ DURMASI VE FİLİSTİN'E İNSANİ YARDIM DA GÖRÜŞÜLECEK

Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.

Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.