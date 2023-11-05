Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 8 ilde terör örgütüne KAHRAMANLAR operasyonu: 21 mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde 18 bin 500 jandarma ile gerçekleştirilen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında bölücü terör örgütüne ait 21 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imhasına yönelik 8 ilde 18 bin 500 jandarma ile "Kahramanlar Operasyonu" gerçekleştirildiğini belirtti. 8 ilde terör örgütüne KAHRAMANLAR operasyonu "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullanan Yerlikaya, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında düzenlenen operasyonlara, J-SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin destek verdiğini kaydetti.