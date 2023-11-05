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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 8 ilde terör örgütüne KAHRAMANLAR operasyonu: 21 mağara imha edildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ)'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 mağara ve sığınağın imha edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 08:37 Güncelleme 05 Kasım 2023, 09:57
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 8 ilde terör örgütüne KAHRAMANLAR operasyonu: 21 mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde 18 bin 500 jandarma ile gerçekleştirilen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında bölücü terör örgütüne ait 21 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imhasına yönelik 8 ilde 18 bin 500 jandarma ile "Kahramanlar Operasyonu" gerçekleştirildiğini belirtti.

8 ilde terör örgütüne KAHRAMANLAR operasyonu

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullanan Yerlikaya, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında düzenlenen operasyonlara, J-SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin destek verdiğini kaydetti.

Bu operasyonlarda 21 mağara ve sığınağın imha edildiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"1 uçaksavar, 8 AK-47 piyade tüfeği, 26 RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet 3 kilogram TNT, 3 M1 piyade tüfeği, 4 makinalı tüfek, 3 el bombası, 3 el yapımı patlayıcı, 9 bin 838 mühimmat, 35 adet tüp, 5 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi."

Operasyonu düzenleyen jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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