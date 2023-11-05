Kadıköy, Avcılar, Ümraniye, Bakırköy, Başakşehir ve diğer ilçeler acil hazırlığınızı yapın! İstanbul için 6-7-8 Kasım uyarısı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika raporuna göre, İstanbul 'da sağanak yağışlara karşı uyarıda bulunuldu. İstanbul Valiliği de bu konuda vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Pazar günü, Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki, önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? İşte detaylar...

VALİLİK UYARDI!

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Marmara'nın Batısında Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya Kesimi (Edirne il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.