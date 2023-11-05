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Kadıköy, Avcılar, Ümraniye, Bakırköy, Başakşehir ve diğer ilçeler acil hazırlığınızı yapın! İstanbul için 6-7-8 Kasım uyarısı yapıldı!

Marmara Bölgesi, Kıyı Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'in batısı ile Kütahya, Denizli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunda sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege Bölgesi'nde yağışların yerel olarak kuvvetli, Muğla çevresinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte yeni hava durumu raporu haberimizde...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:18 Güncelleme 06 Kasım 2023, 08:26
Kadıköy, Avcılar, Ümraniye, Bakırköy, Başakşehir ve diğer ilçeler acil hazırlığınızı yapın! İstanbul için 6-7-8 Kasım uyarısı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika raporuna göre, İstanbul'da sağanak yağışlara karşı uyarıda bulunuldu. İstanbul Valiliği de bu konuda vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Pazar günü, Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki, önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? İşte detaylar...

VALİLİK UYARDI!

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Marmara'nın Batısında Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde, kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya Kesimi (Edirne il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı) ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18°C 24°C

Pazartesi Az Bulutlu 19°C 25°C

Salı Az Bulutlu 17°C 23°C

ANKARA HAVA DURUMU

Pazar Parçalı Bulutlu 12°C 22°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 11°C 20°C

Salı Az Bulutlu 8°C 21°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17°C 25°C

Pazartesi Çok Bulutlu 17°C 26°C

Salı Parçalı Bulutlu 16°C 25°C

İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Manisa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), gece saatlerinden sonra Muğla'da kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Aydın ve Manisa'da gece saatlerinden sonra, Muğla'da yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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