SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de gergin kurultay! Çok 'özel' mücadele

Kılıçdaroğlu, 13 yılda 15 seçimde yenilgi yaşadı. Koltuğunu kimselere kaptırmadı. Kurultayda değişimi göstereceğini anlattı. Yine kendini güldürmeyi başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 04:58
CHP’de gergin kurultay! Çok ’özel’ mücadele

Kılıçdaroğlu, 13 yılda 15 seçimde yenilgi yaşadı. Koltuğunu kimselere kaptırmadı. Kurultayda değişimi göstereceğini anlattı. Yine kendini güldürmeyi başardı.

Genel başkanlık seçiminde ise hiç ummadığı bir yarışla karşılaştı. İlk turda rakibi Özgür Özel'in 18 oy altında kaldı. Büyük hüsrana uğradı.



Kılıçdaroğlu: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.

Özel: CHP'de hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.

KIYASIYA YARIŞ
CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Kurultay'ı, oldukça çekişmeli geçti. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı seçti. İlk turda Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğu ise 664 oy alabildi. Adaylar, salt çoğunluk için gereken 684 oyu alamayınca seçim 2. tura kaldı. Seçim öncesi konuşmalarında Divan Başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve değişimcileri hedef seçti.


BEN DEĞİŞTİRDİM
Seçim hezimetiyle ilgili "İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince, masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu" dedi.




İTİRAZIM VAR
Kurultay'da Genel Başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yan yana oturdu. Özel konuşmasında, "Atatürk'ün partisinin ikincilikle yetinmesine itirazım var" dedi.




EKO GİZLİ ADAY
CHP'deki çekişmeli 38. Kurultay'ı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetti. Kurultay'ın açılış konuşmasını yaparak adeta kendisinin gizli aday olduğunu vurguladı. "Bu kurultay tarihi bir kurultaydır. Halkımıza karşı tarihi sorumluluğumuz var. Önümüzde yerel seçimler bulunuyor. Yeter ki biz ne yaptığımızı bilelim, halkımızın taleplerine karşılık verelim" diyerek değişimcilere örtülü selam çaktı. İmamoğlu'nun konuşması sık sık "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile kesilmeye çalışıldı. Öte yandan divanda başkan yardımcılığına ise TBMM'de Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a saldıran Mahmut Tanal'ın seçilmesi, tepki topladı. Başarır, görevinden istifa edebileceğini anlattı.


EMİR BÜYÜK YERDEN
CHP'li Vekil Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmadı. Şişli Belediye Başkanlığı için adı geçen Sarıgül'ün, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganını tüm gücüyle atması dikkatlerden kaçmadı. Atatürk resimlerinin yer aldığı salona, "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak kolay değildir" yazılı pankartlar asıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
Vakıf Katılım
SON DAKİKA