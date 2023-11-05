CHP’de gergin kurultay! Çok ’özel’ mücadele







EKO GİZLİ ADAY

CHP'deki çekişmeli 38. Kurultay'ı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetti. Kurultay'ın açılış konuşmasını yaparak adeta kendisinin gizli aday olduğunu vurguladı. "Bu kurultay tarihi bir kurultaydır. Halkımıza karşı tarihi sorumluluğumuz var. Önümüzde yerel seçimler bulunuyor. Yeter ki biz ne yaptığımızı bilelim, halkımızın taleplerine karşılık verelim" diyerek değişimcilere örtülü selam çaktı. İmamoğlu'nun konuşması sık sık "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile kesilmeye çalışıldı. Öte yandan divanda başkan yardımcılığına ise TBMM'de Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a saldıran Mahmut Tanal'ın seçilmesi, tepki topladı. Başarır, görevinden istifa edebileceğini anlattı.





EMİR BÜYÜK YERDEN

CHP'li Vekil Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmadı. Şişli Belediye Başkanlığı için adı geçen Sarıgül'ün, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganını tüm gücüyle atması dikkatlerden kaçmadı. Atatürk resimlerinin yer aldığı salona, "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak kolay değildir" yazılı pankartlar asıldı.

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