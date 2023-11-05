2.tur seçim sonucu belli oldu! CHP Genel Başkanlık sonucu 2.tur oy oranları! Özgür Özel kaç oy aldı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı bugün gerçekleşti. Bu kapsamda 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı genel başkan seçimi sürecinde sonuçları ve hangi adayın kaç oy aldığını merak ediliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı bugün gerçekleşti. Bu kapsamda 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı genel başkan seçimi sürecinde sonuçları ve hangi adayın kaç oy aldığını merak ediliyor.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi. CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00 itibariyle oy verme işlemine geçildi.
SEÇİM 2. TURA KALDI
CHP'de başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı.
Özgür Özel 682 Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.
2. TUR NE ZAMAN?
2. tur oylaması 02.50'da biten ve bu oylamanın ardından sonuçlar belli oldu.
ÖZGÜR ÖZEL KAZANDI
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki büyük hesaplaşmayı tavşan aday 812 oy ile Özgür Özel kazandı. 532 oy ile Kemal Kılıçdaroğlu 13 yılın ardından CHP Genel Başkanlık koltuğunu kaybetti.