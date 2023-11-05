2.tur seçim sonucu belli oldu! CHP Genel Başkanlık sonucu 2.tur oy oranları! Özgür Özel kaç oy aldı?

2. TUR NE ZAMAN?

2. tur oylaması 02.50'da biten ve bu oylamanın ardından sonuçlar belli oldu.

ÖZGÜR ÖZEL KAZANDI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki büyük hesaplaşmayı tavşan aday 812 oy ile Özgür Özel kazandı. 532 oy ile Kemal Kılıçdaroğlu 13 yılın ardından CHP Genel Başkanlık koltuğunu kaybetti.