MSB açıkladı: Gri kategoride aranan terörist üç ayrı girişi olan mağarada etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1802'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 145'e ulaştı.