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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 48 ilde çocuk istismarcılarına operasyon: 50 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 12:02 Güncelleme 31 Ekim 2023, 12:19
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 48 ilde çocuk istismarcılarına operasyon: 50 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

Çevrim içi çocuk müstencenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında:

* Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma,
* Çoğaltma,
* Satma,
* Depolama,
* Bulundurma ve
* Kullanma suçlarının önlenmesine yönelik,

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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