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Antalya'daki 29 Ekim kutlamalarında skandal konuşma! Öğretmen Emine Karakaş Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldı muhalefet ve hainler alkışladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken devlet ve millet iradesine saygı duymayanlar bir kez sahne aldı. Antalya'da özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Emine Karakaş, Türkiye Yüzyılı ve hükümetin icraatlerini çarpıtarak hedef aldı. Karakaş hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. Öte yandan Karakaş'ın bir eğitim kurumunda yaptığı siyasi propagandaya CHP, Zafer Partisi ve firari hainlerden destek gecikmedi.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 14:45 Güncelleme 31 Ekim 2023, 14:45
Antalya’daki 29 Ekim kutlamalarında skandal konuşma! Öğretmen Emine Karakaş Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldı muhalefet ve hainler alkışladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken devlet ve millet iradesine saygı duymayanlar bir kez sahne aldı.

Antalya'daki 29 Ekim kutlamalarında skandal konuşma!



100. YIL KONUŞMASI DEĞİL PROPAGANDA
Antalya'daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Emine Karakaş Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldı. Bir öğretmen gibi değil muhalefetin bir üyesi gibi hareket eden Karakaş, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliğinde adeta siyasi propagandaya imza attı.

SKANDAL İFADELER: TÜRKİYE YÜZYILI MASALI

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan öğretmen şu ifadeleri kullandı:

Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce Anayasa'ya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyeti'nin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğini her gün için şükrettin mi Yaradan'a? Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

Konuşmasında milletin iradesi ile seçilmiş hükümetin icraatlerini çarpıtarak hedef alan Karakaş, "Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin? Cumhuriyet'in göz bebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemli geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?" ifadelerini kullandı.

KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ
Konuşmanın çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasının ardından 100. yıl programında siyasi propaganda yaparak nefret kusan öğretmene, vatandaşlar tarafından yoğun tepki gösterildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, siyasi propaganda yapan öğretmene destek verdi. Özdağ, "TED Antalya Kolejinde 29 Ekim sabahı bir Cumhuriyet öğretmeni konuşuyor. Tebrikler öğretmenim….⁦" dedi.




AK PARTİ VE POLİS TEŞKİLATI HEDEF ALDI
Ardından bir açıklama daha yapan Özdağ, "TED Antalya Kolejinde 29 Ekim'de yaptığı konuşmadan ötürü öğretmen Emine Karakuş bugün polis tarafından gözaltına alınmış ve yarın mahkemeye sevkedilmesi üzere nezarete atılmış. Antalya Emniyet Müdürlüğü açıklamasında Emine Karakuş'u Türkiye Yüzyılını hedef almakla suçlamış. İnanılır gibi değil.

Türkiye Yüzyılı AK Parti'nin seçim propagandasının adı. Türkiye Yüzyılını eleştirmek diye bir suç yok. Antalya polis teşkilatı Kuzey Kore yasalarını mı uygulamaya başladı. Zafer Partisi Emine öğretmenin yanındadır. Genel Merkezi telefon yağmuruna tutan sevgili Antalya TED'liler, Emine öğretmen gibi bir öğretmeniniz olduğu için şanslısınız. Gözlerinizden öpüyorum." ifadeleriyle AK Parti ve emniyet teşkilatını hedef aldı.

GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından Karakaş gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün gözaltına alınan şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelinin ifadesinde, konuşmasının herhangi bir siyasi amaç taşımadığını iddia ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, şüphelinin Türk Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji'nin 100. yıl kutlamalarındaki konuşmasının yer aldığı belirtilmişti.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda konuşma yapan kişinin bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde "Türkiye Yüzyılı"nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı, birlik ve beraberliği zedeleyerek ayrıştırıcı tutum sergilendiği gibi görüşler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine harekete geçildiği aktarılan açıklamada, şüpheli Emine Karakaş'un 30 Ekim'de yakalanarak hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirilmişti.

CHP'LİLER VE FİRARİ HAİNLERDEN DESTEK
Öte yandan Karakaş'a CHP'li isimlerden firari hainlere kadar birçok isim destek verdi. Konuşmanın okulda ve 100. yılda kutlamalarında yapıldığını görmezden gelen ve bunun bir eleştiri kabul edilmesi gerektiğini savunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, skandal ifadelerler bağımsız yargıyı hedef aldı. Başarır, "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emine Karakaş'ı, yaptığı bu konuşma sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gerekçesiyle gözaltına almak aciz bir aklın göstergesidir! Meclis'te görüşülen 12. Kalkınma Planı'nda yine adaletten bahseden iktidarın ülkemizi getirdiği gerçek nokta işte budur! İfade özgürlüğü olmayan yerde demokrasiden bahsedemeyiz! Eleştiri suç olamaz!" dedi.

Firari hain Can Dündar da Karakaş'a destek vererek, "Başta #TED camiası olmak üzere hepimizin tepki göstermesi gereken bir cezalandırma… Al sana "Türkiye yüzyılı"…" dedi.

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