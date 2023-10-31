Antalya’daki 29 Ekim kutlamalarında skandal konuşma! Öğretmen Emine Karakaş Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldı muhalefet ve hainler alkışladı

100. YIL KONUŞMASI DEĞİL PROPAGANDA Antalya'daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Emine Karakaş Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldı. Bir öğretmen gibi değil muhalefetin bir üyesi gibi hareket eden Karakaş, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliğinde adeta siyasi propagandaya imza attı.

SKANDAL İFADELER: TÜRKİYE YÜZYILI MASALI

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan öğretmen şu ifadeleri kullandı:



Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce Anayasa'ya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyeti'nin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğini her gün için şükrettin mi Yaradan'a? Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

Konuşmasında milletin iradesi ile seçilmiş hükümetin icraatlerini çarpıtarak hedef alan Karakaş, "Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kağıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin? Cumhuriyet'in göz bebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemli geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?" ifadelerini kullandı.