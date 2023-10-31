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Katliamın gölgesinde yaşamla mücadele! Anne karnında siyonist terör mağduru

Katil İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkiler sürerken bölgeden de katliama dair acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen bir görüntüde Gazzeli doktorlar, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybeden hamile annenin karnındaki bebeğini yaşatmak için canhıraş mücadele verdi. İşte katliamaın gölgesinde yaşamla mücadele...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 19:18 Güncelleme 31 Ekim 2023, 20:31
Katliamın gölgesinde yaşamla mücadele! Anne karnında siyonist terör mağduru

Gazze'de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail, karanlığa gömülen Gazze'yi aralıksız bombalamaya devam ederek sistematik bir soykırıma imza atıyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

3542'Sİ ÇOCUK 8525 FİLİSTİNLİ ŞEHİT
7 Ekim'den bu yana kesintisiz bir şekilde süren İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525'e Filistinli şehit düştü. 21 bin 643 kişi de yaralandı. Yaklaşık 2 bin Gazzeli de enkaz altında, akıbeti bilinmiyor



Eli kanlı İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepki yağmaya devam ederken bölgeden de katliama dair acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

KATLİAMIN GÖLGESİNDE YAŞAMLA MÜCADELE
Gazzeli doktorlar, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybeden hamile annenin karnındaki bebeğini yaşatmak için canhıraş mücadele verdi.

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