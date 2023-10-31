Bakan Özhaseki tarih verdi: Deprem bölgesine müjde! 1 ay içinde 50 bin kadar konutu teslim edeceğiz

Her yıl 31 Ekim'de farklı bir şehirde kutlanan Dünya Şehirler Günü, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde Üsküdar'da kutlandı. 'Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı' temasıyla düzenlenen 2023 Dünya Şehirler Günü programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Programda Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yer aldı. Katılımcıların 2023 Dünya Şehirler Günü ve sıfır atık girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulunacağı programda konuşan Bakan Özhaseki sıfır atık projeleriyle beraber, "O günden bu tarafa 45 buçuk milyon ton çöpümüzü ayrıştırmış olduk. Sadece bunlardan elde ettiğimiz gelir ise 4 milyar dolar. Kağıt atıklarının toplanmasıyla kesilmekten kurtardığımız ağaçların sayısı 432 milyon" dedi. "MUHALEFETİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINDA ALGI YÖNETİMİYLE UĞRAŞTIKLARI ACI BİR GERÇEK"

Bakan Özhaseki, "Şehirler de bakım ister, ihtimam ister, zamanın ruhunu okumak ister. Bunu da yapmak elbette ki o şehirde daha çok yerel yöneticilere düşer. Yine bir bilim adamının güzel bir sözü var. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer belediye başkanları, ufuklu insanlarsa, şehirlerini severek hedef koyup bu hedefe doğru iç dinamiklerini harekete geçirip gayret ediyorlarsa şehirler hızla büyür ve gelişir. Değilse Allah korusun tam tersi olur. Sürdürülebilirlik denilince birçok belediye başkanı arkadaşımız ne yazık ki merkezi hükümetlerin sadece kendilerine ayıracakları paylardan ne kadar çok alacağını düşünerek sohbete başlıyorlar.

Halbuki bir taraftan şehirlerimizin geleceğini inşa ederken şu anda Allah korusun kirlettiğimiz dünyanın çocuklarımıza zehir olarak bırakılan bir miras olduğunu düşünmemiz lazım. Bir taraftan da eğer kaynak meselesi sözkonusuysa bu konuda herkesin de üzerine düşeni hakkıyla yapması lazım. Nihayetinde bunu söyleyen arkadaşınız 5 dönem üst üste seçime girmiş, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Bir gün olsun 'Ankara'ya gelip de bana para verin' dememişimdir. 'Bana yardım edin' dememişimdir. Çünkü bir belediye başkanının önce bir para yönetimini bilmesi lazım. İki, insan yönetimini bilmesi lazım. Üç, mekan yönetimini bilmesi lazım. Dört problem yönetimini bilmesi lazım. Beş zaman ve problem yönetimini bilmesi lazım. Son olarak da algı yönetimini bilmesi lazım. Ama günümüzde ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Özellikle bizdeki muhalefetin belediyecilik anlayışında başta saydığım 5 yönetimi bilmeksizin sadece ve sadece organizasyonlara büyük paralar vererek algı yönetimiyle uğraştıkları da acı bir gerçek. Onların böyle bir dünya hakkında doğrusu çok fazla söz söylemeye hakkının da olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.