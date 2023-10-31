Cumhuriyet 100 yaşında: Bugüne dek görülmemiş coşkulu bir kutlama! Her yerde her gönülde ay-yıldız





GÜÇLÜ ERDOĞAN MUTLU TÜRKİYE

Böyle bir coşkuyu ilk kez gören dünya medyası, Türkiye'nin 100. yılını manşetlerine taşıdı. Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı:

Theguardian: Futboldaki başarılardan Erdoğan'ın yükselişine kadar Türkiye 100. yılını görkemli bir şekilde kutladı.



CNN International: Türkiye, 100. yılını kutladı. Erdoğan, kimsenin, Türkiye'nin mutlu olmasını engelleyemeyeceğini vurguladı.



AP Associated Press: Türkiye yeni yüzyılına güçlü bir şekilde girdi. Bölgesinde etkisini fazlasıyla hissettiren bir ülke haline geldi.



AFP: Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Başkan Erdoğan, emperyalist güçlere karşı duracağına söz verdi...

GÜÇLÜ'YÜZ'

29 Ekim 1923... Bağımsızlık destanının taçlanışı 100'üncü yılına bastı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı tüm Türkiye'de coşku ile kutlandı. 85 milyonun her ferdi sokaklara aktı.





Edirne'den Kars'a her yer kırmızı beyazdı. 29 Ekim akşamı İstanbul'da yapılan dron gösteri ise tarih yazdı. Vatandaşlar SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşunu ve Türk Donanması'na bağlı savaş gemilerinin resmi geçit törenini hayranlıkla izledi.