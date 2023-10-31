Cumhuriyet 100 yaşında: Bugüne dek görülmemiş coşkulu bir kutlama! Her yerde her gönülde ay-yıldız

Boğaziçi'nde, 2023 dronla yapılan gösteri nedeniyle iki kıyıda da basacak yer kalmadı. Yediden yetmişe herkes sokaklara çıktığı için büyükşehirlerde trafik yüzde 100'e ulaştı.
Boğaziçi'nde, 2023 dronla yapılan gösteri nedeniyle iki kıyıda da basacak yer kalmadı. Yediden yetmişe herkes sokaklara çıktığı için büyükşehirlerde trafik yüzde 100'e ulaştı.
Anıtkabir, 1 milyon 182 bin 425 kişiyle ziyaretçi rekoru kırdı. İlk Meclis binası 113 bin kişi ağırladı. Kayseri'de dünyanın en büyük bayrağı açıldı. Kato Dağı eteklerinde de yürüyüş yapıldı.
Bakü, Madrid, Bağdat, Dubai, Katar, Hindistan ve Finlandiya, Ay-Yıldızla ışıklandırıldı. Tımes Meydanı'na, Atatürk görselleri yansıtıldı. Kozmonot Artemyev, uzayda Türk bayrağı açtı.
GÜÇLÜ ERDOĞAN MUTLU TÜRKİYE
Böyle bir coşkuyu ilk kez gören dünya medyası, Türkiye'nin 100. yılını manşetlerine taşıdı. Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı:
Theguardian: Futboldaki başarılardan Erdoğan'ın yükselişine kadar Türkiye 100. yılını görkemli bir şekilde kutladı.
CNN International: Türkiye, 100. yılını kutladı. Erdoğan, kimsenin, Türkiye'nin mutlu olmasını engelleyemeyeceğini vurguladı.
AP Associated Press: Türkiye yeni yüzyılına güçlü bir şekilde girdi. Bölgesinde etkisini fazlasıyla hissettiren bir ülke haline geldi.
AFP: Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Başkan Erdoğan, emperyalist güçlere karşı duracağına söz verdi...
GÜÇLÜ'YÜZ'
29 Ekim 1923... Bağımsızlık destanının taçlanışı 100'üncü yılına bastı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı tüm Türkiye'de coşku ile kutlandı. 85 milyonun her ferdi sokaklara aktı.
Edirne'den Kars'a her yer kırmızı beyazdı. 29 Ekim akşamı İstanbul'da yapılan dron gösteri ise tarih yazdı. Vatandaşlar SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşunu ve Türk Donanması'na bağlı savaş gemilerinin resmi geçit törenini hayranlıkla izledi.
Üsküdar'daki kutlamalara katılan vatandaşlar, ardından Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsellerin 2023 dronla sergilendiği etkinlik ile havai fişek ve ışık gösterilerini seyretti. Vatandaşlar, gösterileri en iyi açıdan görebilmek için çaba harcadı.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Anıtkabir'de yeni bir rekora imza atıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'in 1 milyon 182 bin 425 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.
DIŞ BASININ MANŞETLERİNDE
THE Guardian: Türkiye 100. yılını görkemli bir şekilde kutladı...
AP: Bölgesinde gittikçe güçlü bir hale gelen Türkiye yeni yüzyılını kutladı.
AFP: Türkiye artık 100 yıllık geçmişi olan bir cumhuriyet... Başkan Erdoğan, emperyalist güçlere karşı duracağına söz verdi.
CNN: Başkan Erdoğan, hiçbir emperyalist gücün Türkiye'nin muzaffer bir ülke olmasını engellemeyi başaramayacağını söyledi.
XINHUA: Türkiye'nin 100. Yıl kutlamaları çok etkiliydi.
DÜNYANIN KUTLAMASI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla birçok ülke, sembolik binalarına ve meydanlarına Türk Bayrağı yansıttı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi, Bağdat'ta alışveriş merkezi binası, Burj Halife, Katar'ın sembolik binaları, Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı binası Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Hindistan'ın kutlu minaresi Kutub Minar, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. New York'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklı kamyonlar tur attı.
Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak, 100. yılı kutladı. Times Meydanı'ndaki panolarda Türk Bayrağı ve Atatürk'ün görselleri yer aldı.