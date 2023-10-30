Soykırımcı İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni bombaladı! Bina ağır hasar aldı: Ankara’dan Tel Aviv’e peşi sıra çok sert tepki

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin şehit olduğunu, 21 bin 48 kişinin de yaralandığını bildirdi.Binlerce Gazzeli ise İsrail savaş uçaklarının oluşturduğu yıkım sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak, "İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, "Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı." diye konuştu.





BAKAN KOCA: TÜRKİYE HASTANENİN HİZMETE DEVAM ETMESİ İÇİN HAREKETE GEÇECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombalamasına ilişkin, "Ülkemizin kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçilecek. Bir hastanenin çevresinde hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafının dün saat 23.00 civarında yoğun şekilde bombalandığını belirtti.

Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldıklarını bildiren Koca, hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmanın, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade ettiğini aktardı.

"HAREKET EDEN HER ŞEY BOMBALANIYOR"

Tedbir alınmasaydı can kaybının kaçınılmaz olacağına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze'deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkansız olduğu bilinmektedir. Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: 'Hareket eden her şey bombalanıyor.'

İnsanlık kaygı içinde. Türkiye'nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze'de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar."