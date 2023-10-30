Cumhuriyet 100 yaşında! Başkan Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: "Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvende"

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü için sokaklara aktı. 81 ilde 7'den 70'e herkes bayram coşkusu yaşadı.
Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü için sokaklara aktı. 81 ilde 7'den 70'e herkes bayram coşkusu yaşadı.
BOĞAZ'DA MUHTEŞEM KUTLAMA
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen drone, havai fişek ve ışık gösterisi nefesleri kesti.
CUMHURİYETİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜVENDE
Başkan Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu mesajları yazdı:
Cumhuriyetimiz'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir.
DONANMADAN 100 GEMİ İLE GÖVDE GÖSTERİSİ I YAŞASIN CUMHURİYET
29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı, 100'üncü yılla 5'inci yaşını da kutladı. TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. NATO, mesaj paylaştı. "Siz de Türkiye'yi kutlarken bize katılın" ifadesini kullandı. 100. yılın ilk bebeği 'Ata' bebek, İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.
TÜRKİYE YÜZYILI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ardından devlet erkanı ile ziyaret ettiği Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Türkiye'nin yeni yüzyıla hazır olduğunu vurguladı. "Aziz Atatürk, milletçe "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Cumhuriyetimiz'in 100. Yılı kutlu olsun" ifadesini kullandı.
ZAFERDEN ZAFERE KOŞTUK
Sosyal medya hesabından ise şu ifadeleri paylaştı: "Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında, Cumhuriyetimiz'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir.
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin tüm birikimine sahiptir. Bizzat Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir. Bu anlayışla son 22 yılda ülkemizi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle Cumhuriyet'in ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canla başla çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız"
HİÇBİR GÜÇ ÖNÜMÜZDE DURAMAZ
Başkan Erdoğan, Türk donanmasının asırlık gövde gösterisi sonrası saatler 19.23'ü gösterdiğinde 100. yıl hitabını gerçekleştirdi. Vahdettin Köşkü'nden dünyaya seslenen Erdoğan, Atatürk'ün Filistin ile ilgili sözlerini hatırlatıp "Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Yardımsever tavrımızı bugün Gazze'de sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Atatürk'ün hayallerini gerçekleştiren kadro olduklarını belirten Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin muvaffak olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir" dedi.
YÜZÜMÜZ HEP GÜLSÜN
29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in üzerinden bir asır geçerken, kutlamalar günler öncesinde başladı. Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'de ve yurt dışı temsilciliklerimizde 7'den 70'e tüm vatandaşlar, bu özel gün için hazırlandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren, sokaklar ve caddeler ve evler Türk bayraklarıyla donatıldı.
Yine her bayramda olduğu gibi on binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret edip Atatürk'ü andı. Cumhuriyet'in önemi ve bilinciyle yetiştirilen çocuklar, ellerine aldıkları bayrakları alanlarda dalgalandırdı. Kutlamaların yanı sıra şehitlik ziyaretleri de yapıldı. İstanbul ve Ankara'daki törenler ve gösteriler gözleri kamaştırdı. İstanbul Boğazı'nda "100. Yılda 100 gemi" geçişi töreni de hafızalara kzındı. Yine Türk jetleriyle gökyüzüne 100. Yıl yazılması da büyük alkış aldı.
OKULLAR BUGÜN TATİL
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 30 Ekim Pazartesi günü (bugün) okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı. Türk bayrağı açmış Mehmetçikler'in fotoğrafına da yer verilen paylaşımda "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın" ifadesi kullanıldı.
SOLOTÜRK'ün İstanbul'daki gösterisi nefesleri kesti.
Cumhuriyet'in 100. Yılı, denizde de kutlandı. Dalgıçlar, mavi sularda Türk bayrağı açtı.