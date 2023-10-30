Cumhuriyet 100 yaşında! Başkan Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: "Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvende"

DONANMADAN 100 GEMİ İLE GÖVDE GÖSTERİSİ I YAŞASIN CUMHURİYET 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı, 100'üncü yılla 5'inci yaşını da kutladı. TCG Anadolu 'nun da aralarında bulunduğu 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. NATO, mesaj paylaştı. "Siz de Türkiye'yi kutlarken bize katılın" ifadesini kullandı. 100. yılın ilk bebeği 'Ata' bebek, İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

TÜRKİYE YÜZYILI Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ardından devlet erkanı ile ziyaret ettiği Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye'nin yeni yüzyıla hazır olduğunu vurguladı. "Aziz Atatürk, milletçe "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Cumhuriyetimiz'in 100. Yılı kutlu olsun" ifadesini kullandı.





ZAFERDEN ZAFERE KOŞTUK

Sosyal medya hesabından ise şu ifadeleri paylaştı: "Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında, Cumhuriyetimiz'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin tüm birikimine sahiptir. Bizzat Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir. Bu anlayışla son 22 yılda ülkemizi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle Cumhuriyet'in ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canla başla çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız"