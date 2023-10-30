Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada İsrail’in Gazze katliamı, Bağ-Kurluların prim gün sayısı ve evlilik kredisi var

PRİM GÜN SAYISI

Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ

Başkan Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.



Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak. Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

DIŞ POLİTİKADA EN ÖNEMLİ KONU GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR

Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.

Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN