Milli mücadelenin kadın kahramanları: Cephane taşırken donarak can verdi!

Tarihe 93 Harbi olarak geçen Osmanlı Rus savaşında, Nene Hatun ile başlayan, Türk kadınlarının işgale izin vermeme azmi, milli mücadele döneminde doruk noktasına ulaştı. Nice kadın kahraman Kurtuluş Savaşı döneminde canı pahasına bir mücadele verdi.





VATAN İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Halide Edip Adıvar, İstanbul'un işgali başta olmak üzere Anadolu'ya yabancı askerlerin çıkmaya başladığı dönemde halkı bilinçlendirici konuşmalar yaptı.