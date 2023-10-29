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Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz

Son dakika haberleri... "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" nedeniyle tebrik mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi. Öte yandan "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 10:06 Güncelleme 29 Ekim 2023, 11:37
Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü mesajı: Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Hüsnü Kazım Özler'in Uşak'ta çektiği "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafla oluşturulmuş görsele de yer verildi.

Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü" mesajı

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN 100.YIL MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaşıldı.

"Başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı mesajda şunlar kaydedildi:

"Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."

CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDEN YENİ PAYLAŞIM

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz" dedi.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İştirakleriyle bayram sevincimizi bizlerle paylaşan tüm dostlarımıza, tüm misafirlerimize, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

'Devlet-i ebed müddet' inancıyla asırlardır vatanımıza, milletimize ve devletimize hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir. Milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğu Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolarak bugünlere kadar gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin tüm birikimine sahiptir. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir.

"CUMHURİYETİMİZİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAK ADIMLARI ATTIK"

Bu anlayışla son 22 yılda ülkemizi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Asırlık ihmalleri ve eksikleri gidererek yatırımlarla, Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımları attık. Demokrasiden ekonomiye, güvenlikten adalete, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar her alanda tarihî reformları hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile Gazi Mustafa Kemal'in 'Millî Mücadele'nin maksat ve gayesi, milletin tam istiklâlini ve kayıtsız şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir' diyerek ortaya koyduğu idealini, yaklaşık bir asır sonra da olsa, gerçeğe dönüştürdük.

Devletle millet arasına örülen duvarları kaldırarak Cumhur ile Cumhuriyeti kucaklaştırdık. Vesayet odaklarına karşı yürüttüğümüz ve zaferle sonuçlandırdığımız mücadeleyle Cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasını sağladık.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE ÜLKÜSÜNÜ YÜCELTMEKTE KARARLIYIZ"

Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle Cumhuriyetin ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canlabaşla çalışıyoruz. Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada 'kimsesizlerin kimsesi' olmayı sürdürüyoruz.

Türkiye'nin her başarısının bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edildiğini görmekten bahtiyarlık duyuyoruz. Harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız.

Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hâlâ bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hâsılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedeflerimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun."

"BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİNDE NİCE SENELERE"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklara rağmen Türk milletinin verdiği emsalsiz mücadelenin, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseridir" diyerek, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu gönülden paylaşıyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler mesajında, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde asil milletimizin vatanını, bayrağını, istiklalini, milli ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakarlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını millet olarak birlik ve beraberlik içinde kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirterek, "Aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erbaş, mesajına şöyle devam etti:
"Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne bölünmez vatan topraklarımız üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde özgürce yaşarken cennet vatanımızı, mukaddes değerlerimizi ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı göstermek, kahraman ecdadımıza minnet borcumuzdur. Bizler, asırların kazandırdığı birikimle aydınlık yarınlara doğru yol alırken toplumsal dayanışma ruhu ve gönül birlikteliğiyle her geçen gün daha da güçlenen ülkemiz için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."



Dünyanın pek çok yerinde insanların zulme uğradığına, topraklarından sürüldüğüne, açlık, yoksulluk ve acı çektiğine vurgu yapan Erbaş, şunları kaydetti:
"Filistin'de ise tarihte şimdiye kadar eşi görülmemiş bir zulüm yaşanmaktadır. İnançları, vatanları, mukaddes değerleri uğruna mücadele verirken katliama maruz kalan Filistinlilerin acılarını yürekten paylaşıyorum. Devletler ve uluslararası örgütler, gitgide büyüyen bu insanlık dramına karşı duyarlı olmalı, daha fazla geç kalmadan gerekli tepkiyi göstermelidir. Yerleşim yerlerini, ibadethaneleri, hastaneleri, okulları ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin bütün sivilleri hedef alan bu geniş çaplı vahşetin bir an önce durdurulması için harekete geçmek, herkes için insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bölgede barış, refah, adalet ve huzurun tesisi, ancak sistemli bir şekilde devam eden işgalin sona erdirilmesi ve Filistinlilere uygulanan vahşetin durdurulması ile mümkün olabilecektir."

Erbaş, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve devlet büyüklerimizi, saygı ve minnetle yad ediyorum. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele veren ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet'imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma'ya, Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye. Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Şahin Bey'e. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: MİLLETİMİZİN REFAHI VE HUZURU İÇİN DAİMA İLERİ DİYORUZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı vurguladığı mesajında, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün milli birlik ve beraberliğimizin, toplumsal dayanışmamızın en özel, en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. Bu bayram Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğu gibi aynı zamanda millet olarak topyekûn hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da başladığı bir tarihtir. Yüz yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç mesajında adalet ve hukuk alanında kararlılık vurgusu yaparak, "Adalet ve hukuk alanı başta olmak üzere her alanda aynı kararlılıkla adımlarımızı atıyor, güçlü aile ve güçlü toplum için önce insan diyoruz. İstikrarlı kalkınma hamlelerimize kesintisiz devam ediyor dünyada adalet ve hakkaniyeti güçlü bir şekilde seslendiriyoruz. Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla hazırlayacağımız özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil Anayasayla Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda haklının ve adaletin de yüzyılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan, ülkemizin, milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, paylaştığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyetimiz 100. yaşında

Bir asır önce temelleri atılan Cumhuriyet'in ışığında #TürkiyeYüzyılı'nda da üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU:

İstiklal, istikbal biziz…

Ulaştıran, örnek olan, tarihe damga vuran "efsane"yiz...

Nice yüz yılları kucaklayacak olan Türkiye'yiz!

Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ:

Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların umudu Türkiye Cumhuriyeti 100 YAŞINDA!

Son büyük Türk devletinin ikinci yüzyılını #TürkiyeYüzyılı yapmak ve mazlum halklara umut olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sıkıya sarılan bir çınar, diğer yandan her alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet.

Bu büyük mirasın emanetçileri olarak bizler, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte hayata geçirerek onu taçlandıracağız.

Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Harbimiz'in zafere ulaşmasında vazife üstlenen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Başladı Türkiye Yüzyılı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, Cumhuriyet Bayramı mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak şunları paylaştı

Biz üretiriz, biz geliştiririz, Cumhuriyet çok yaşar!

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye saflarında mücadele etmiş kahramanlarımızı, tarih boyunca bu vatan için can vermiş şehitlerimizi, cepheden cepheye koşmuş gazilerimizi, devletimize sadakatle hizmet etmiş devlet adamlarımızı, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştiren öğretmenlerimizi, ülkemizin kalkınmasına omuz vermiş emekçilerimizi, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, milletimizin derdine, sevincine ortak olmuş sanatçılarımızı, bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızı, bilimsel çalışmalarıyla ülkemizi geleceğe taşıyan bilim insanlarımızı, toprağı işleyen çiftçilerimizi, Aziz Türk Milletine, ay-yıldızlı Türk Bayrağına, cennet Türk Vatanına, Şerefli Türk Devletine sevdalı herkesi şükranla anıyorum.

Ne Tam Bağımsızlık iddiamızdan, ne muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden vazgeçeriz.

Ne içerden, ne dışardan bu ülkeye diz çöktürmeye kalkanlara izin veririz.

Ne kimseye boyun eğer, ne kimsenin peşinden gideriz.

Kendi göbeğimizi kendimiz keser, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz.

Biz Türk Milletiyiz. Tarihin en şerefli milletiyiz.

Kıtalara adaletle, merhametle hükmettik. Mazlumlara el uzattık, mahzunlara, masumlara hep biz sahip çıktık.

Bugün hak, hukuk tanımayan kuvvet sahipleri de, elbet yarın bizden yine adalet ve merhamet talep edecekler. Daha adil bir dünyayı biz kuracağız. Yeryüzünün çocuklarını neşeyle yeniden biz buluşturacağız.

Yaşasın Cumhuriyet
Başlasın Türkiye Yüzyılı

Cumhuriyetimiz 100 yaşında

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız ve Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN:

Yarınlarımızın teminatı evlatlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum!

Böylesi özel ve gurur dolu günde, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı kurmak ve korumak yolunda şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyorum.

Nice yüzyıllara birlik, beraberlik ve esenlikle kavuşmak temennimizle...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI:

Bundan tam bir asır önce toprağa ekilen bağımsızlık tohumu, Türkiye Cumhuriyeti olarak filizlenip yeşerdi, kökleri sağlam dev bir çınar misali...

Cumhuriyetimizden aldığımız bu güçle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, ülkemizi hep daha ileriye taşıyacağız.

Dışişleri Hakanı Hakan Fidan, 29 Ekim mesajında dış politikada barış ve sağduyu vurgusu yaparak şu ifadeleri paylaştı:

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz.

Ülkemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikamız ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü bir Türkiye olarak daha adil bir dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz.

Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK

Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

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Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın 29 Ekim programı belli oldu!
Dünya liderleri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutladı
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