Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin tüm birikimine sahiptir. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir. "CUMHURİYETİMİZİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAK ADIMLARI ATTIK" Bu anlayışla son 22 yılda ülkemizi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Asırlık ihmalleri ve eksikleri gidererek yatırımlarla, Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımları attık. Demokrasiden ekonomiye, güvenlikten adalete, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar her alanda tarihî reformları hayata geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile Gazi Mustafa Kemal'in 'Millî Mücadele'nin maksat ve gayesi, milletin tam istiklâlini ve kayıtsız şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir' diyerek ortaya koyduğu idealini, yaklaşık bir asır sonra da olsa, gerçeğe dönüştürdük. Devletle millet arasına örülen duvarları kaldırarak Cumhur ile Cumhuriyeti kucaklaştırdık. Vesayet odaklarına karşı yürüttüğümüz ve zaferle sonuçlandırdığımız mücadeleyle Cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasını sağladık.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE ÜLKÜSÜNÜ YÜCELTMEKTE KARARLIYIZ" Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle Cumhuriyetin ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canlabaşla çalışıyoruz. Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada 'kimsesizlerin kimsesi' olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin her başarısının bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edildiğini görmekten bahtiyarlık duyuyoruz. Harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hâlâ bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hâsılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedeflerimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun." "BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİNDE NİCE SENELERE" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklara rağmen Türk milletinin verdiği emsalsiz mücadelenin, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseridir" diyerek, şunları kaydetti:





"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu gönülden paylaşıyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere." Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler mesajında, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde asil milletimizin vatanını, bayrağını, istiklalini, milli ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakarlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını millet olarak birlik ve beraberlik içinde kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirterek, "Aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Erbaş, mesajına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne bölünmez vatan topraklarımız üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde özgürce yaşarken cennet vatanımızı, mukaddes değerlerimizi ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı göstermek, kahraman ecdadımıza minnet borcumuzdur. Bizler, asırların kazandırdığı birikimle aydınlık yarınlara doğru yol alırken toplumsal dayanışma ruhu ve gönül birlikteliğiyle her geçen gün daha da güçlenen ülkemiz için bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."