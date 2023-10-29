Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: MİLLETİMİZİN REFAHI VE HUZURU İÇİN DAİMA İLERİ DİYORUZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı vurguladığı mesajında, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün milli birlik ve beraberliğimizin, toplumsal dayanışmamızın en özel, en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. Bu bayram Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğu gibi aynı zamanda millet olarak topyekûn hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da başladığı bir tarihtir. Yüz yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç mesajında adalet ve hukuk alanında kararlılık vurgusu yaparak, "Adalet ve hukuk alanı başta olmak üzere her alanda aynı kararlılıkla adımlarımızı atıyor, güçlü aile ve güçlü toplum için önce insan diyoruz. İstikrarlı kalkınma hamlelerimize kesintisiz devam ediyor dünyada adalet ve hakkaniyeti güçlü bir şekilde seslendiriyoruz. Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla hazırlayacağımız özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil Anayasayla Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda haklının ve adaletin de yüzyılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Adalet Bakanı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan, ülkemizin, milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" denildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, paylaştığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Cumhuriyetimiz 100. yaşında
Bir asır önce temelleri atılan Cumhuriyet'in ışığında #TürkiyeYüzyılı'nda da üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz.
Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU:
İstiklal, istikbal biziz…
Ulaştıran, örnek olan, tarihe damga vuran "efsane"yiz...
Nice yüz yılları kucaklayacak olan Türkiye'yiz!
Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ:
Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların umudu Türkiye Cumhuriyeti 100 YAŞINDA!
Son büyük Türk devletinin ikinci yüzyılını #TürkiyeYüzyılı yapmak ve mazlum halklara umut olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız.
Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sıkıya sarılan bir çınar, diğer yandan her alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet.
Bu büyük mirasın emanetçileri olarak bizler, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte hayata geçirerek onu taçlandıracağız.
Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Harbimiz'in zafere ulaşmasında vazife üstlenen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
Başladı Türkiye Yüzyılı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, Cumhuriyet Bayramı mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak şunları paylaştı
Biz üretiriz, biz geliştiririz, Cumhuriyet çok yaşar!
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye saflarında mücadele etmiş kahramanlarımızı, tarih boyunca bu vatan için can vermiş şehitlerimizi, cepheden cepheye koşmuş gazilerimizi, devletimize sadakatle hizmet etmiş devlet adamlarımızı, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştiren öğretmenlerimizi, ülkemizin kalkınmasına omuz vermiş emekçilerimizi, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, milletimizin derdine, sevincine ortak olmuş sanatçılarımızı, bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızı, bilimsel çalışmalarıyla ülkemizi geleceğe taşıyan bilim insanlarımızı, toprağı işleyen çiftçilerimizi, Aziz Türk Milletine, ay-yıldızlı Türk Bayrağına, cennet Türk Vatanına, Şerefli Türk Devletine sevdalı herkesi şükranla anıyorum.
Ne Tam Bağımsızlık iddiamızdan, ne muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden vazgeçeriz.
Ne içerden, ne dışardan bu ülkeye diz çöktürmeye kalkanlara izin veririz.
Ne kimseye boyun eğer, ne kimsenin peşinden gideriz.
Kendi göbeğimizi kendimiz keser, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz.
Biz Türk Milletiyiz. Tarihin en şerefli milletiyiz.
Kıtalara adaletle, merhametle hükmettik. Mazlumlara el uzattık, mahzunlara, masumlara hep biz sahip çıktık.
Bugün hak, hukuk tanımayan kuvvet sahipleri de, elbet yarın bizden yine adalet ve merhamet talep edecekler. Daha adil bir dünyayı biz kuracağız. Yeryüzünün çocuklarını neşeyle yeniden biz buluşturacağız.
Yaşasın Cumhuriyet
Başlasın Türkiye Yüzyılı
Cumhuriyetimiz 100 yaşında
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız ve Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun!