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İsrail uçakları Gazze'de insanlığı bir kez daha yok ediyor! Bir günde bin 300 Filistinli can verirken 890 ton bomba atıldı

Katil İsrail ordusu, yine çoluk çocuk demeden Gazze’nin üzerine bomba yağdırdı. Sadece bir günde bin 300 Filistinli can verirken, 890 ton bombanın atıldığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
İsrail uçakları Gazze’de insanlığı bir kez daha yok ediyor! Bir günde bin 300 Filistinli can verirken 890 ton bomba atıldı

İsrail, Cuma gecesi Gazze'de en büyük katliamını gerçekleştirdi... 700 binanın yerle bir olduğu, okulların, hastanelerin, fırınların dahi vurulduğu saldırılarda bin 300 Filistinli hayatını kaybetti. Sadece bir gecede 890 ton bombanın Gazze'ye atıldığı ortaya çıktı. İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri de hedef aldı. Gün ağarınca katliamın boyutları daha net anlaşıldı. Enkazdan çıkarılan bebeklerin ve çocukların cansız bedenleriydi.

İLETİŞİM KESİLDİ
Hava saldırılarından beton yığını haline getirdiği binalar, Gazze'de insanlığın yok edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail, telefon ve internet hatlarının tamamen kesildiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, deniz ve karadan saldırılara dün de devam etti. Uluslararası medya ve yardım kuruluşları, neredeyse tamamen iletişim kesintisi nedeniyle Gazze'deki personelle iletişimin koptuğunu belirtti.

FELLUCE KASABI
İsrail kara harekatı için hazırlıklarını tamamladı. Soykırıma danışmanlık yapması için İsrail'e gönderilen "Felluce Kasabı" ABD'li general James Glynn'e ilişkin yeni gelişme, kara harekatının an meselesi olduğunu yeniden gündeme getirdi. Pentagon, James Glynn'in ne kadar bölgede kalacağıyla ilgili açıklama yapmadı.

14 ÜLKEDEN KATLİAMA DESTEK
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de insani ateşkes çağrısı için yapılan oylamada 120 ülke evet oyu verirken 14 ülke soykırıma destek verdi. Destek veren ülkelerin başında ABD, İsrail, Avusturya ve Hırvatistan başı çekerken Irak'ın da aralarında bulunduğu 45 ülke ise çekimser oy kullandı.

Soykırımın açık ve örtülü destek veren ülkelere tepkiler çığ gibi büyüdü. Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombardımanını artırmasıyla açıklama yaptı. Açıklamada, "Yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail'in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir. Korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğu, İsrail'de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerindedir" denildi.

'2. AŞAMA BAŞLADI'
Katil İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'ye kara operasyonunun genişletilmesinin Savaş Kabinesi tarafından oy birliği ile kabul edildiğini söyledi. Savaşta 2. aşamaya geçtiklerini belirten Netanyahu, Hamas'ı yeneceklerini iddia etti. Hamas ise "İsrail'in tehditlerinden korkmuyoruz" şeklinde cevap verdi.

SAATLİ BOMBA
Kızıldeniz kıyısındaki iki tatil kasabasına füze ve drone düşmesinin ardından konuşan Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, tüm Orta Doğu'nun saatli bir bomba olabileceği uyarısını yaptı. Sisi, Gazze'deki savaşın nereden gelirse gelsin yayılmasına karşı çıktı. Bu arada Lübnan, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nda acil durum ilan edildi.

ELON MUSK'TAN İNTERNET DESTEĞİ
Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, kendisine ait Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze'deki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını söyledi. Musk'ın bu hamlesi İsrail'i sinirlendirdi. İsrail İletişim Bakanı Karhi, Starlink ile tüm ilişkilerini kestiklerini belirtti.

EN KÖTÜ SENARYO
Washington Post, ABD'nin en kötü senaryoya hazırlandığını, Orta Doğu'daki yüzbinlerce Amerikalı için gerçekleşecek muhtemel bir tahliye operasyonuna uçak gemisi ve diğer gemilerin de katılmak için alarm durumuna geçtiğini yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre, İsrail'de 600 bin Lübnan'daysa 86 bin Amerikan vatandaşı yaşıyor.

SAVAŞTAN NOTLAR
BM Genel Sekreteri Guterres: Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılayacak.
BATI Şeria'da Filistinlilerin evleri dozerlerle yıkılıyor.
İSRAİL ordusu Lübnan'da Hizbullah'ı hedef aldığını açıkladı.
UNICEF: 1 milyondan fazla Filistinli çocuk ve ebeveyni büyük korku içinde.
ULUSLARARASI yardım kuruluşu Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur.
HAN YUNUS'taki gazeteci Rushdi Abualouf, "Gazze'de tam bir kaos ve panik var, bombardıman daha önce hiç görmediğimiz ölçekteydi" dedi.
51 ülkede Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

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