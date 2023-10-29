İsrail uçakları Gazze’de insanlığı bir kez daha yok ediyor! Bir günde bin 300 Filistinli can verirken 890 ton bomba atıldı

14 ÜLKEDEN KATLİAMA DESTEK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de insani ateşkes çağrısı için yapılan oylamada 120 ülke evet oyu verirken 14 ülke soykırıma destek verdi. Destek veren ülkelerin başında ABD, İsrail, Avusturya ve Hırvatistan başı çekerken Irak'ın da aralarında bulunduğu 45 ülke ise çekimser oy kullandı. Soykırımın açık ve örtülü destek veren ülkelere tepkiler çığ gibi büyüdü. Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombardımanını artırmasıyla açıklama yaptı. Açıklamada, "Yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail'in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir. Korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğu, İsrail'de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerindedir" denildi.

'2. AŞAMA BAŞLADI'

Katil İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'ye kara operasyonunun genişletilmesinin Savaş Kabinesi tarafından oy birliği ile kabul edildiğini söyledi. Savaşta 2. aşamaya geçtiklerini belirten Netanyahu, Hamas'ı yeneceklerini iddia etti. Hamas ise "İsrail'in tehditlerinden korkmuyoruz" şeklinde cevap verdi.

SAATLİ BOMBA

Kızıldeniz kıyısındaki iki tatil kasabasına füze ve drone düşmesinin ardından konuşan Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, tüm Orta Doğu'nun saatli bir bomba olabileceği uyarısını yaptı. Sisi, Gazze'deki savaşın nereden gelirse gelsin yayılmasına karşı çıktı. Bu arada Lübnan, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nda acil durum ilan edildi. ELON MUSK'TAN İNTERNET DESTEĞİ

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, kendisine ait Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze'deki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını söyledi. Musk'ın bu hamlesi İsrail'i sinirlendirdi. İsrail İletişim Bakanı Karhi, Starlink ile tüm ilişkilerini kestiklerini belirtti.

EN KÖTÜ SENARYO

Washington Post, ABD'nin en kötü senaryoya hazırlandığını, Orta Doğu'daki yüzbinlerce Amerikalı için gerçekleşecek muhtemel bir tahliye operasyonuna uçak gemisi ve diğer gemilerin de katılmak için alarm durumuna geçtiğini yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre, İsrail'de 600 bin Lübnan'daysa 86 bin Amerikan vatandaşı yaşıyor. SAVAŞTAN NOTLAR

BM Genel Sekreteri Guterres: Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılayacak.

BATI Şeria'da Filistinlilerin evleri dozerlerle yıkılıyor.

İSRAİL ordusu Lübnan'da Hizbullah'ı hedef aldığını açıkladı.

UNICEF: 1 milyondan fazla Filistinli çocuk ve ebeveyni büyük korku içinde.

ULUSLARARASI yardım kuruluşu Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur.

HAN YUNUS'taki gazeteci Rushdi Abualouf, "Gazze'de tam bir kaos ve panik var, bombardıman daha önce hiç görmediğimiz ölçekteydi" dedi.

51 ülkede Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN