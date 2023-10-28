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AK Parti'den 29 Ekim'e özel video mesaj! “21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık”

AK Parti , Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından video mesaj yayımladı. “21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık.” mesajıyla paylaşılan video Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı sözleri ile son bulurken Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılım ve 100. yıl vizyonuna dair görüntülerin olduğu paylaşım çok beğenildi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 22:45 Güncelleme 28 Ekim 2023, 23:23
AK Parti’den 29 Ekim’e özel video mesaj! “21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık”

29 Ekim Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 81 vilayetteki tüm vatandaşları evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süslemeleri çağrısında bulunmuştu.

AK Parti'den Cumhuriyet Bayramı'na özel video

"TÜRKİYE YÜZYILI ROTAMIZ"
AK Parti'den Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel "Türkiye Yüzyılı rotamız" paylaşımı geldi.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda "21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık. 100 yıllık gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Videonun başında Atatürk'ün şu sözleri yer aldı. "Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız.

Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız bunda da mavaffak olacağımıza şüphem yoktur."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU
Videonun sonunda ise Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'na vurgu yaparak "Aziz Atatürk, önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı asrı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ruhun Şad olsun. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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