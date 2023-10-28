AK Parti’den 29 Ekim’e özel video mesaj! “21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık”

29 Ekim Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 81 vilayetteki tüm vatandaşları evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süslemeleri çağrısında bulunmuştu.

"21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık."



100 yıl gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız.



Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.#29EkimCumhuriyetBayramı pic.twitter.com/9wzu646z3F — AK Parti (@Akparti) October 28, 2023

"TÜRKİYE YÜZYILI ROTAMIZ"

AK Parti'den Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel "Türkiye Yüzyılı rotamız" paylaşımı geldi.

AK Parti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda "21 yıldır 100 yıllık Cumhuriyetimizin yüz akı olmak için çalıştık. 100 yıllık gururumuz, Türkiye Yüzyılı rotamız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.