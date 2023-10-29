Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan tüm dünyaya rest çekti! "Ey Batı! Ukrayna için gözyaşı döktünüz, Gazze için neden sessizsiniz!"



Ey Batı! Ukrayna için gözyaşı döktünüz, Gazze için neden sessizsiniz! Bu katliam, topyekun Batı'nın eseridir!

İsrail bölgede sadece günü geldiğinde feda edilecek piyondur! Oyunun asıl sahipleri, İsrail'in şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir.

Irak ve Suriye'de karşımıza çıkartılan teröristlerin ve FETÖ'nün arkasında sadece ABD değil, İsrail de var!

Ey İsrail, şimdi biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz!

Davos'ta demiştim ya "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz" diye... Daha önce Bosna'da, Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da bu zulümleri gördük. Vahşetin doğrudan failleridir bunlar... Gazze, o yüzden hepimizin meselisidir.

Ey Dünya, kör oldunuz! Diyoruz ki öldürülen masum çocukların vebaline girmeyin. Zulme ortak olmayın!

Küçük hesaplarla hareket edenlerden hayırlı neticeler gelmez! Batı'nın vicdanından merhamet çıkmaz!

Bugün tüm Türk toplumları olarak birlik olmalı, beraber hareket etmeliyiz. Aksi takdirde herkes aynı akıbete gider.



İnşallah zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gittiğini göreceğiz. İsrail'in 75 yıldır sürdürdüğü bu zulüm elbet bitecektir!

İsrail bak burayı iyi hatırla! Türkiye, 500 yıl önceki gibi, 2. dünya savaşındaki gibi sizin umudunuz olacaktır.

Boyunuzu, çapınızı, yüreğinizi aşan zırvalarla Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin. Emin olun sizler ve çocuklarınız, atalarınız gibi Türkiye'ye ihtiyaç duyacaktır.

O gün ellerinizi yana düşürmemek için, bugün barış çağrımıza kulak verin. Hayırlı bir işe adım atın.

Ey İsrail! BM'de oylama yapıldı. Ne oldu? 120 ülke, "ateşkes" dedi. Yani sen dünyada yalnızlığa mahkumsun ve daima mahkum olacaksın!