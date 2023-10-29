Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan tüm dünyaya rest çekti! "Ey Batı! Ukrayna için gözyaşı döktünüz, Gazze için neden sessizsiniz!"

İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor.
Ey Batı! Ukrayna için gözyaşı döktünüz, Gazze için neden sessizsiniz!
"Bir gece ansızın gelebiliriz" şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerleyeceğiz.
İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor.
Ey Batı! Ukrayna için gözyaşı döktünüz, Gazze için neden sessizsiniz!
"Bir gece ansızın gelebiliriz" şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerleyeceğiz.
İsrail seni savaş suçlusu olarak bütün dünyaya ilan edeceğiz.
İnşallah zalimlerin, Filistin halkının hayatından defolup gittiğini göreceğiz.
İsrail günü geldiğinde feda edilecek piyondur. Yalnızlığa mahkumdur.
Çocukların ahı sizi vuracak. Gazze'nin bedelini çok ağır ödeyeceksiniz.
Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun. Ne olduğundan bihaber bedhahlar var.
Gazze'deki katliamın sorumlusu Batı'dır. İsrail'e kol kanat gerenlerdir.
Başkan Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'nden tüm dünyaya seslendi. Gazze'ye destek verdi. İsrail'e rest çekti. Batı'nın da ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi
GAZZE İÇİN KIYAMDAYIZ
Bir asır önce Adana neyse Gazze de oydu, vatan toprağıydı. O yüzden Gazze için kıyamdayız!
Ey İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin borcu yok!
Ülkemin siyasilerinden Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var!
Ey Batı! Ukrayna için gözyaşı döktünüz, Gazze için neden sessizsiniz! Bu katliam, topyekun Batı'nın eseridir!
İsrail bölgede sadece günü geldiğinde feda edilecek piyondur! Oyunun asıl sahipleri, İsrail'in şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir.
Irak ve Suriye'de karşımıza çıkartılan teröristlerin ve FETÖ'nün arkasında sadece ABD değil, İsrail de var!
Ey İsrail, şimdi biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz!
Davos'ta demiştim ya "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz" diye... Daha önce Bosna'da, Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da bu zulümleri gördük. Vahşetin doğrudan failleridir bunlar... Gazze, o yüzden hepimizin meselisidir.
Ey Dünya, kör oldunuz! Diyoruz ki öldürülen masum çocukların vebaline girmeyin. Zulme ortak olmayın!
Küçük hesaplarla hareket edenlerden hayırlı neticeler gelmez! Batı'nın vicdanından merhamet çıkmaz!
Bugün tüm Türk toplumları olarak birlik olmalı, beraber hareket etmeliyiz. Aksi takdirde herkes aynı akıbete gider.
İnşallah zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gittiğini göreceğiz. İsrail'in 75 yıldır sürdürdüğü bu zulüm elbet bitecektir!
İsrail bak burayı iyi hatırla! Türkiye, 500 yıl önceki gibi, 2. dünya savaşındaki gibi sizin umudunuz olacaktır.
Boyunuzu, çapınızı, yüreğinizi aşan zırvalarla Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin. Emin olun sizler ve çocuklarınız, atalarınız gibi Türkiye'ye ihtiyaç duyacaktır.
O gün ellerinizi yana düşürmemek için, bugün barış çağrımıza kulak verin. Hayırlı bir işe adım atın.
Ey İsrail! BM'de oylama yapıldı. Ne oldu? 120 ülke, "ateşkes" dedi. Yani sen dünyada yalnızlığa mahkumsun ve daima mahkum olacaksın!
ERDOĞAN ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR
The Economist, seçim öncesi Erdoğan karşıtı kampanyalar yaptı. Ancak sandıkta fark atınca ayıldı! İlginç bir analiz kaleme aldı. Erdoğan'ın Atatürk'ün mirasına sahip çıktığını anlattı. "Başkan Erdoğan, Atatürk'ü kendi gücünün bir sembolü olarak benimsedi" yazdı.
YÜZYILIN MESAJLARI
İngiltere Kralı Charles: Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizin kuruluşunun 100. yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki sıcak dostluğun ve giderek daha da yakınlaşan ortaklığın devamını içtenlikle diliyorum.
ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake: Tebrikler Türkiye, 100. yılın kutlu olsun. Türkiye, dünya sahnesinde önemli bir oyuncu ve değerli bir müttefiktir.
Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz: Tebrikler Türkiye! Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünü kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Japonya Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata: 100. yılınızı kutlarım. Türkiye'nin jeopolitik öneminin yıllar geçtikçe daha da arttığını gözlemliyorum.
Çin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin: Yeni bir yüzyıla giren Türkiye'yi kutlarım. Çin ve Türkiye önemli etkiye sahip ülkeler. Dünya için daha fazla olumlu katkılarda bulunabilirler.
İtalya Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi: 100. yaşınızı kutlarım. Bu yıldönümü bana, İtalya'nın Türkiye'ye duyduğu dostluğu göstermemi sağladı.