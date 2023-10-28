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Donanmadan tarihi geçit töreni! Milli Savunma Bakanlığı vatandaşları Boğaz'a davet etti: Gemiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için yaptıkları hazırlıkları paylaşarak tüm vatandaşları İstanbul Boğazı’na davet etti. Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 18:04 Güncelleme 28 Ekim 2023, 18:04
Donanmadan tarihi geçit töreni! Milli Savunma Bakanlığı vatandaşları Boğaz’a davet etti: Gemiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı da selamlayacak

MSB, sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için TCG Anadolu'nun da yer aldığı 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan törenle geçecek. Bunun yanı sıra 101 pare top atışı yapılacak ve 20 tane savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak.

Ayrıca MSB paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TCG ANADOLU'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz."



GEMİLER BAŞKAN ERDOĞAN'I DA SELAMLAYACAK
Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

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