PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sınır tanımayan İsrail mezalimi! Yahudi işgalcilerden Batı Şeria'da broşürlü tehdit: "Ürdün'e kaçın! Sizi öldürüp buralardan süreceğiz"

Terör devleti İsrail'in Filistinlileri hedef alan sistamatik soykırımı sürüyor. Gazze'de insanlık suçu işleyip binlerce çocuk ve kadını şehit eden İsrail, Batuı Şeria'da da zulmün ve işgalin dozunu artırdı. Deir İstiya bölgesinde İsrail güçlerinden destek alan Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait araçların camlarına "Eşyalarınızı alıp Ürdün'e kaçmak için son şansınız. Biz gelmek üzereyiz, tüm düşmanlarımızı öldüreceğiz, sizi kutsal topraklarımızdan süreceğiz" şeklinde tehditlerle dolu broşürler astı.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 10:17 Güncelleme 27 Ekim 2023, 10:36
Sınır tanımayan İsrail mezalimi! Yahudi işgalcilerden Batı Şeria’da broşürlü tehdit: Ürdün’e kaçın! Sizi öldürüp buralardan süreceğiz
"İsrail barbarlığı zalimliğin de ötesinde" sözü günlerdir Gazze'de yaşanan sistematik Müslüman soykırımıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.

Siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan siyonist saldırı ise insanlık suçu olarak tarihe kazındı.

Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli can verdi.


3 BİNİ ÇOCUK 7 BİN ŞEHİT, ENKAZ ALTINDA AKIBETİ BİLİNMEYEN BİNLERCE FİLİSTİNLİ...
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'yi hedef alan İsrail saldırılarında şu ana kadar 3 bini çocuk 1700'ü kadın 7 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini duyurdu. Mansur, "Enkazların altında 900'ü çocuk 1600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor" dedi.



Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da katliamcı İsrail güçlerinin ve Yahudi işgalcilerin saldırılarında 106 Filistinli can verdi.

YAHUDİ İŞGALCİLERDEN FİLİSTİNLİLERE ÖLÜM TEHDİDİ
'Yerleşimci' denilerek meşrulaştırılmaya çalışılan işgalcilerin uyguladığı terörünün son örneği Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'un 15 kilometre güneybatısında bulunan Deir İstiya bölgesinde kayıtlara geçti.



İşgalciler, Deir İstiya'da Filistinlilere ait araçların camlarına ölüm tehditleriyle dolu broşürler astı.

"EŞYALARINIZI ALIP KAÇIN! BİZ GELİYORUZ SİZİ ÖLDÜRÜP BURALARDAN SÜRECEĞİZ"
Söz konusu broşürlerde "Ürdün'e düzenli bir şekilde kaçmak için son bir şansınız var, bundan sonra tüm düşmanlarınızı öldüreceğiz ve sizi kutsal topraklarımızdan zorla süreceğiz. Eşyalarını hemen yanına al ve yola çık çünkü biz gelmek üzereyiz" ifadeleri yer aldı.

Netanyahu Yeşaya kehanetini açıkladı Rusya nükleer tatbikat yaptı! Armageddon yaklaşıyor mu?

Netanyahu'nun Yeşaya kehanetletini dile getirmesi sonrası işgalci Yahudileri azıtması dikkatlerden kaçmadı.

DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze’de iletişimi kesti! 7 Ekim’den bu yana en ağır bombardıman
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!
SON DAKİKA