Sınır tanımayan İsrail mezalimi! Yahudi işgalcilerden Batı Şeria'da broşürlü tehdit: "Ürdün'e kaçın! Sizi öldürüp buralardan süreceğiz"

"İsrail barbarlığı zalimliğin de ötesinde"
sözü günlerdir Gazze'de yaşanan sistematik Müslüman soykırımıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.
Siviller acımasızca hedef alınıyor, yerleşim yerleri ve hastaneler fosfor bombalarıyla aralıksız bir şekilde vuruluyor. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan siyonist saldırı ise insanlık suçu olarak tarihe kazındı.
Hastanede tedavi gören ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500 Filistinli can verdi.
3 BİNİ ÇOCUK 7 BİN ŞEHİT, ENKAZ ALTINDA AKIBETİ BİLİNMEYEN BİNLERCE FİLİSTİNLİ...
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'yi hedef alan İsrail saldırılarında şu ana kadar 3 bini çocuk 1700'ü kadın 7 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini duyurdu. Mansur, "Enkazların altında 900'ü çocuk 1600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor" dedi.
Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da katliamcı İsrail güçlerinin ve Yahudi işgalcilerin saldırılarında 106 Filistinli can verdi.
YAHUDİ İŞGALCİLERDEN FİLİSTİNLİLERE ÖLÜM TEHDİDİ
'Yerleşimci' denilerek meşrulaştırılmaya çalışılan işgalcilerin uyguladığı terörünün son örneği Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'un 15 kilometre güneybatısında bulunan Deir İstiya bölgesinde kayıtlara geçti.