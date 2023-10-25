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Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 16:20 Güncelleme 25 Ekim 2023, 19:22
Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.


Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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