Doymadılar kana doymadılar vahşete! İsrailli Bakan Ben- Gvir elleriyle ’katliam timi’ kuruyor





Geçtiğimiz günlerde X sosyal medya platformunda onlarca yerleşim yerinde silah dağıtımının başladığını duyuran Ben-Gvir yeni paylaşımında, "Savaşın başından bu yana ülke genelinde 496 yedek birlik kurduk, vatandaşları silahlandırmaya, silahlı yedek birlikler kurmaya devam edeceğiz. Silah hayat kurtarır!" ifadelerini kullandı.





Filistin düşmanı Ben-Gvir 12 Ekim'de yaptığı paylaşımında "Önümüzdeki günlerde alınacak yaklaşık 20 bin silahtan şu ana kadar 4 bine yakın uzun namlulu silah temin edildi.

Son iki günde ise kuzey ve sahil bölgelerindeki onlarca yerleşim birimine 2 bine yakın silah dağıtıldı" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in devlet eliyle kurduğu sivil "katliam timi", ülke medyasında da adeta normalleştirildi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı halka silah dağıttı!





Ben-Gvir yakın geçmişte İsrail'de dahi Arap düşmanlığı yüzünden yargılanmış ve hüküm giymiş bir isim olarak biliniyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN