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Doymadılar kana doymadılar vahşete! İsrailli Bakan Ben- Gvir elleriyle 'katliam timi' kuruyor

ünya, tarihin en büyük katliamına tanıklık etti. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail devletinin Filistin halkına zulmü bir an olsun dinmedi. Tepkilere rağmen İsrail ordusu, masum sivilleri hedef seçti. İsrail, Filistin halkına uyguladığı soykırımı meşrulaştırmaya çalışırken Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sokakta elleriyle sivillere silah dağıttı. O skandal görüntüler saniye saniye kameraya yansırken bakanın son açıklamaları bir kez daha gündeme oturdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 18:49 Güncelleme 23 Ekim 2023, 19:14
Doymadılar kana doymadılar vahşete! İsrailli Bakan Ben- Gvir elleriyle ’katliam timi’ kuruyor

İsrail günlerdir Gazze üzerine ölüm yağdırıyor.

Gazze'yi adeta kan gölüne döndüren İsrail soykırım planını yürütürken Filistin halkını hedef alan akılalmaz kampanyalar da yürütüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam çağrısı yapan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, birbiri ardına skandallara imza attı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı halka silah dağıttı!

"SİLAH HAYAT KURTARIR"
Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, günlerdir yürüttüğü "İsrailli sivilleri silahlandırma kampanyası"na ilişkin yeni paylaşımlarda bulundu. Ben-Gvir'in bakanlık tarafından satın alınan uzun namlulu silahları, eşiyle birlikte sivillere dağıttığı görüntüler gündeme oturdu.



Geçtiğimiz günlerde X sosyal medya platformunda onlarca yerleşim yerinde silah dağıtımının başladığını duyuran Ben-Gvir yeni paylaşımında, "Savaşın başından bu yana ülke genelinde 496 yedek birlik kurduk, vatandaşları silahlandırmaya, silahlı yedek birlikler kurmaya devam edeceğiz. Silah hayat kurtarır!" ifadelerini kullandı.



Filistin düşmanı Ben-Gvir 12 Ekim'de yaptığı paylaşımında "Önümüzdeki günlerde alınacak yaklaşık 20 bin silahtan şu ana kadar 4 bine yakın uzun namlulu silah temin edildi.

Son iki günde ise kuzey ve sahil bölgelerindeki onlarca yerleşim birimine 2 bine yakın silah dağıtıldı" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in devlet eliyle kurduğu sivil "katliam timi", ülke medyasında da adeta normalleştirildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı halka silah dağıttı!



Ben-Gvir yakın geçmişte İsrail'de dahi Arap düşmanlığı yüzünden yargılanmış ve hüküm giymiş bir isim olarak biliniyor.

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