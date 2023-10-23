Doymadılar kana doymadılar vahşete! İsrailli Bakan Ben- Gvir elleriyle ’katliam timi’ kuruyor

İsrail günlerdir Gazze üzerine ölüm yağdırıyor.
Gazze'yi adeta kan gölüne döndüren İsrail soykırım planını yürütürken Filistin halkını hedef alan akılalmaz kampanyalar da yürütüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam çağrısı yapan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, birbiri ardına skandallara imza attı.
"SİLAH HAYAT KURTARIR"
Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, günlerdir yürüttüğü "İsrailli sivilleri silahlandırma kampanyası"na ilişkin yeni paylaşımlarda bulundu. Ben-Gvir'in bakanlık tarafından satın alınan uzun namlulu silahları, eşiyle birlikte sivillere dağıttığı görüntüler gündeme oturdu.
Geçtiğimiz günlerde X sosyal medya platformunda onlarca yerleşim yerinde silah dağıtımının başladığını duyuran Ben-Gvir yeni paylaşımında, "Savaşın başından bu yana ülke genelinde 496 yedek birlik kurduk, vatandaşları silahlandırmaya, silahlı yedek birlikler kurmaya devam edeceğiz. Silah hayat kurtarır!" ifadelerini kullandı.
Filistin düşmanı Ben-Gvir 12 Ekim'de yaptığı paylaşımında "Önümüzdeki günlerde alınacak yaklaşık 20 bin silahtan şu ana kadar 4 bine yakın uzun namlulu silah temin edildi.
Son iki günde ise kuzey ve sahil bölgelerindeki onlarca yerleşim birimine 2 bine yakın silah dağıtıldı" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail'in devlet eliyle kurduğu sivil "katliam timi", ülke medyasında da adeta normalleştirildi.
Ben-Gvir yakın geçmişte İsrail'de dahi Arap düşmanlığı yüzünden yargılanmış ve hüküm giymiş bir isim olarak biliniyor.