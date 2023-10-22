Bahçelievler’de İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı

Yolun her iki şeridi de trafiğe kapandı. Kaza sırasında, İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Sürücülerin de yara almadığı kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu. Devrilen aydınlatma direği ve İETT otobüsünü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.