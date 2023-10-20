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Son dakika: MSB duyurdu: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 10:44 Güncelleme 20 Ekim 2023, 11:08
Son dakika: MSB duyurdu: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor. Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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