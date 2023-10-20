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İSRAİL-FİLİSTİN SON DAKİKA | ABD’nin Gazze’deki soykırıma finansman olmasına rest! Dışişleri Bakanlığı’nın raporu basına sızdı: ABD’li yetkililer Biden’a isyana hazırlanıyor

Son dakika haberleri... İsrail'in Gazze'deki katliamına destek çıkan ABD Başkanı Joe Biden, dün gece yarısı yaptığı açıklamada “İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız. Kongreye yarın bir paket göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak” ifadelerini kullandı. Biden'ın Hastane, cami, kilise, mülteci kampı ayırt etmeksizin sivillerin bombalardan kaçmak için sığındığı her noktayı vuran İsrail'e sınırsız desteği ABD'li yetkilileri rahatsız etti. Hükümette ilk İsrail istifası Dışişleri'nde 11 yıldır görev yapan Josh Paul'dan gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basına sızan raporuna göre bazı ABD'li yetkililer isyana hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 09:54 Güncelleme 20 Ekim 2023, 10:13
İSRAİL-FİLİSTİN SON DAKİKA | ABD’nin Gazze’deki soykırıma finansman olmasına rest! Dışişleri Bakanlığı’nın raporu basına sızdı: ABD’li yetkililer Biden’a isyana hazırlanıyor

Dün İsrail'in çocukların üstüne bomba yağdırmasına ABD'nin destek olmasına katlanamayan ABD'li üst düzey yetkili LinkedIn'de yayımladığı mektupla istifa etti. Bu istifanın ardından ABD'deki büyük İsrail çatlağı da ortaya çıktı. ABD basınında yer alan bir habere göre, ABD'li üst düzey yetkililer 'isyana hazırlanıyor'.

Huffpost'ta "Dışişleri Bakanlığı İçinde İsrail-Filistin Politikası Konusunda İsyan Hazırlanıyor" başlıklı bir haber kaleme alındı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım ve tehcir yaklaşımına katlanamayan ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibinin uzmanların tavsiyelerini dikkate almadığına dikkat çekildi. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Temel olarak eyalet içinde her düzeyde bir isyanın gelişmekte olduğunu" söyledi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatına hazırlandığı hatırlatılan haberde, ABD'nin politikasını eleştiren diplomatların "Muhalefet telgrafı " adı verilen bir belge hazırladığı dile getirildi.

Belge, ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul'un istifasının ardından ortaya çıktı.

Muhalefet telegrafıyla Amerika'nın Gazze'deki tutumu karşısında ne kadar paniğe kapıldıklarını ve Biden'ın politikasıyla anlaşmazlığın ne kadar geniş kapsamlı olduğunun resminin sunulacağı belirtildi.

Eski bir Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi olan ve şu anda kar amacı gütmeyen Kriz Grubu'nda görev yapan Sarah Harrison'ın daha önce " Federal hükümette çalışırsanız ve İsrail'in yaptığı her şeyi sorgularsanız, kenara itilir ve susturulursunuz." dediği hatırlatıldı.

Haberde, Biden yönetimindeki personelin iş yerinde ürpertici bir etki yaşadığı ve İsrail Filistin meselesinde görüşlerini ifade etme konusunda sessiz kalmak zorunda kaldığı ve ABD hükümetinde çalışmaktan 'utanç' duyduğu belirtildi.

Gazete daha önce bölgedeki diplomatlara verilen talimatlara ilişkin detayları paylaşmıştı.

Bu talimata göre, Dışişleri bakanlığı yetkilileri 'gerginliği azaltma/ateşkes, şiddete/kan dökülmesine son ve sukunetin yeniden sağlanmaı gibi ifadeleri kullanmayacak.


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