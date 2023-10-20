İSRAİL-FİLİSTİN SON DAKİKA | ABD’nin Gazze’deki soykırıma finansman olmasına rest! Dışişleri Bakanlığı’nın raporu basına sızdı: ABD’li yetkililer Biden’a isyana hazırlanıyor

Muhalefet telegrafıyla Amerika'nın Gazze'deki tutumu karşısında ne kadar paniğe kapıldıklarını ve Biden'ın politikasıyla anlaşmazlığın ne kadar geniş kapsamlı olduğunun resminin sunulacağı belirtildi.

Eski bir Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi olan ve şu anda kar amacı gütmeyen Kriz Grubu'nda görev yapan Sarah Harrison'ın daha önce " Federal hükümette çalışırsanız ve İsrail'in yaptığı her şeyi sorgularsanız, kenara itilir ve susturulursunuz." dediği hatırlatıldı.