İSRAİL-FİLİSTİN SON DAKİKA | ABD’nin Gazze’deki soykırıma finansman olmasına rest! Dışişleri Bakanlığı’nın raporu basına sızdı: ABD’li yetkililer Biden’a isyana hazırlanıyor

Dün İsrail'in çocukların üstüne bomba yağdırmasına ABD'nin destek olmasına katlanamayan ABD'li üst düzey yetkili LinkedIn'de yayımladığı mektupla istifa etti. Bu istifanın ardından ABD'deki büyük İsrail çatlağı da ortaya çıktı. ABD basınında yer alan bir habere göre, ABD'li üst düzey yetkililer 'isyana hazırlanıyor'.
Huffpost'ta "Dışişleri Bakanlığı İçinde İsrail-Filistin Politikası Konusunda İsyan Hazırlanıyor" başlıklı bir haber kaleme alındı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım ve tehcir yaklaşımına katlanamayan ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibinin uzmanların tavsiyelerini dikkate almadığına dikkat çekildi. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Temel olarak eyalet içinde her düzeyde bir isyanın gelişmekte olduğunu" söyledi.