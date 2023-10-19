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Halkın Gazetesi Takvim 28 yıldır haklının ve doğrunun yanında! Gündem belirleyen manşetleriyle taviz vermeden son çeyrek yıla damgasını vurdu

Son çeyrek yıla damgasını vuran TAKVİM, önemli olaylara tanıklık etti. Milli ve yerli duruşundan taviz vermeden, tarafsız ve doğru haberleri, okurlarına iletti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ekim 2023 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:02
Halkın Gazetesi Takvim 28 yıldır haklının ve doğrunun yanında! Gündem belirleyen manşetleriyle taviz vermeden son çeyrek yıla damgasını vurdu

Bundan tam 28 yıl önce 27 Aralık 1994'te yayın hayatına başlayan TAKVİM, o günden bu güne tarafsız ve bağımsız haberciliği ile okurlarının gönlüne girmeyi başardı. Takvim, yayın hayatına başladığında Demirel Cumhurbaşkanı, Çiller Başbakandı.

Spordan magazine ve ekonomiye, güncelden siyasi haberlere kadar birçok manşetiyle gündem yarattı. Milli ve yerli olan her projeyi destekleyip ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda taraf olduğunu haykırdı.

Özellikle emeklinin, işçinin ve memurun sorunlarını sayfalarına taşıdı. Bu konuda hükümetlere uyarılarını yaptı. Gezi olaylarının arkasındaki dış güçler ve kışkırtıcıların kimler olabileceğini cesurca aktarmaktan geri kalmadı.

17-25 Aralık kumpasında, 15 Haziran 2016 FETÖ'nün hain darbe girişiminde milli ve yerli duruşundan taviz vermeden halkın yanında yer aldı.

Türk askerinin Kuzey Irak'ta ve Suriye'de PKK'nın kökünü kazımak için yaptığı operasyonları ayrıntılarıyla okurlarına aktardı. Türkiye'ye karşı dış güçlerin giriştiği ekonomik saldırıların ayrıntılarını anında yazdı...

Bundan sonra da aynı kararlılıkla ve aynı cesaretle yayın hayatına devam edeceği mesajını paylaştı... Nice yıllara TAKVİM!

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