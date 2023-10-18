Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu Şirin Tokpınar İstanbul’da yakalandı





Çalışmada, PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar'ın her yıl Türkiye'ye akraba ziyaretlerinin yanı sıra "örgüte müzahir ailelerle görüşüp devletin halka yaptığı sözde zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç'e götürmek" amacıyla geldiği tespit edildi.