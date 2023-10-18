PKK’lı teröristleri arabasında yakalanmıştı! HDP’li Heval Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi





Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara'dan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesine götürülmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."



NELER YAŞANMIŞTI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan PKK'lı 1 terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp 1 şahsın yakalandığını açıklamıştı. Teröristin ismi Hazal Karabey örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahsın ismi ise R.T. olduğu tespit edilmişti.