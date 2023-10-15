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MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmek isteyen 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı" denildi.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 15:21 Güncelleme 15 Ekim 2023, 15:29
MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmek isteyen 4’ü FETÖ’cü 5 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı" denildi.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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