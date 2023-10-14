MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan evinde ölü bulundu

BAŞINDA DARBE İZİ VAR

Daha sonra MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve parti yöneticileriyle adli tıpa gelen İl Başkanı Temel, Çırpan'ın başında darbe izi olduğunu ifade etti.

Bu arada, Temel, sosyal medya hesabından, "MHP Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, taş medreseli, ülküdaşımız, arkadaşımız, ağabeyimiz Yusuf Çırpan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ağabeyimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulundu.

CENAZE YARIN DEFNEDİLECEK

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Çırpan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Çırpan'ın cenazesi yarın Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.