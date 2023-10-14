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MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan evinde ölü bulundu

MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan, Muratpaşa ilçesindeki evinde ölü bulundu. Çırpan'ın başında darbe izi olduğu ifade edilirken cenaze otopsinin ardından aileye teslim edildi.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 16:40 Güncelleme 14 Ekim 2023, 16:40
MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan evinde ölü bulundu

MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çırpan, Muratpaşa ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Demircikara Mahallesi 1431 Sokak'taki apartmanın giriş katında yaşayan 64 yaşındaki Çırpan'ın kapısı açık olan evinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izleyerek bölgede çalışma başlattı.

MHP İl Başkanı Onur Temel ile parti yöneticileri eve gelerek bilgi aldı, cenazenin araca taşınmasına yardımcı oldu.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BAŞINDA DARBE İZİ VAR
Daha sonra MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve parti yöneticileriyle adli tıpa gelen İl Başkanı Temel, Çırpan'ın başında darbe izi olduğunu ifade etti.

Bu arada, Temel, sosyal medya hesabından, "MHP Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, taş medreseli, ülküdaşımız, arkadaşımız, ağabeyimiz Yusuf Çırpan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ağabeyimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulundu.

CENAZE YARIN DEFNEDİLECEK
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Çırpan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Çırpan'ın cenazesi yarın Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.

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