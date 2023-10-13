Temizlik harekatı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya PKK’nın Ankara’daki saldırı girişimine ilişkin ’paramotor’ detayını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'nın Ankara'daki saldırı girişimine ilişkin yeni bir bilgiyi paylaştı. Teröristlerin Suriye'den paramotor kullanarak geldikleri ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.
"Alçak irtifa güvenliğini sağlama noktasında yeni adımlar atılacağını" vurguladı. Liderliğini Ayhan Bora Kaplan'ın yaptığı suç örgütüne ilişkin soruşturmada 9 polisin açığa alındığını hatırlattı. "Suça bulaşmış kim varsa, kararlıyız. Sivil, memur... Suç örgütlerini yaşatmayacağız" ifadesini kullandı:
Terör örgütleri: 309 terörist etkisiz hale getirildi. 25'i üst düzey yönetici konumunda...
Organize suç örgütü: 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 7'si ulusal, 31'i yerel 38 mafya tipi çete çökertildi.
Uyuşturucu mafyası: 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı. 8 bin 379'u tutuklandı.
Göçmen: Türkiye'de 4 milyon 711 düzenli göçmen var. 3 milyon 274 bini Suriyeli. 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da medya temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Bakanlığın 4 ayda imza attığı operasyonları anlattı.