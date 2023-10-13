Temizlik harekatı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya PKK’nın Ankara’daki saldırı girişimine ilişkin ’paramotor’ detayını açıkladı





Terör örgütleri: 309 terörist etkisiz hale getirildi. 25'i üst düzey yönetici konumunda...



Organize suç örgütü: 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 7'si ulusal, 31'i yerel 38 mafya tipi çete çökertildi.



Uyuşturucu mafyası: 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı. 8 bin 379'u tutuklandı.



Göçmen: Türkiye'de 4 milyon 711 düzenli göçmen var. 3 milyon 274 bini Suriyeli. 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı...



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da medya temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Bakanlığın 4 ayda imza attığı operasyonları anlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN