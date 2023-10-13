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Sözcü TV'de tiyatronun böylesi! Hamas'a BBC'nin bile demediğini dediler çıt çıkmadı: İsraillinin "Kesip biçeriz" sözleri sonrası şov başladı

CHP yandaşı Sözcü TV'de skandal bir yayın kayıtlara geçti. İsrailli Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak, "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" dedi Hamas'ı terör örgütü olduğunu dile getirdi. Bu sözler sonrası SÖZCÜ TV'de tam anlamıyla bir tiyatro sahnelendi. İngiliz BBC'nin bile terör örgütü olarak tanımlayı reddettiği Hamas'a açık açık terör örgütü denilmesine göz yumup çıt çıkarmayan İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Serap Belovacıklı yayına aldıkları İsrailli'nin "Kesip biçeriz" sözleri sonrası olayı kişisel şova döktü.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 08:34 Güncelleme 13 Ekim 2023, 11:18
Sözcü TV’de tiyatronun böylesi! Hamas’a BBC’nin bile demediğini dediler çıt çıkmadı: İsraillinin Kesip biçeriz sözleri sonrası şov başladı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası işgalci İsrail, Gazze'yi 3 koldan ablukaya aldı. Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi.


500'Ü ÇOCUK 1500'DEN FAZLA ŞEHİT
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1500'den fazla kişinin şehit olduğunu 6 bin 600'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.



Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli can verdi. İşgalci İsrail'in ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen, bombalarla yıkıma uğrayan Gazze tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı Sözcü TV'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.

Serap Belovacıklı tarafından yönetilen ve İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in konuk olduğu programa İsrailli Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak da katıldı.

"BİZ KESİP BİÇMEYELİM Mİ?"
Yanarocak İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını meşrulaştırmak için Batı medyasının dillendirdiği yalan propagandalara sarıldı, "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" şeklinde insanlıktan nasibini almamış sözler sarf etti.

Yanarocak yayında Hamas'ı da terör örgütü olarak tanımladı.



Yanarocak'ın bu sözleri sonrası fondaş SÖZCÜ TV'de tam anlamıyla bir tiyatro sahnelendi.

HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DENDİ ÇITLARI ÇIKMADI! BBC BİLE DEMİYOR...
İngiliz BBC'nin bile terör örgütü olarak tanımlayı reddettiği Hamas'a açık açık terör örgütü denilmesine göz yumup çıt çıkarmayan İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Serap Belovacıklı yayına aldıkları İsrailli'nin "Kesip biçeriz" sözleri sonrası olayı kişisel şova döktü.

KİŞİSEL ŞOVUN BÖYLESİ! İSMAİL PEK Bİ CELALLİ...
İsmail Saymaz, "Ne demek bu ya. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Filistin'de Gazze'de her gün bir düzine çocuk ölüyor. Bunu normalleştirmişsiniz. Barbarlığı Netenyahu bile sizin kadar normalleştirmemiştir. Çocuğu kesip biçmek cümlesi olabilecek en insanlık dışı cümledir. Bu bir savaş propagandası" ifadelerini kullandı.

"OHA OHA"
"Oha oha" diye tepki veren Deniz Zeyrek, "Kesin bunu ya. Siz nasıl akademisyensiniz? Ben bu bağlantının bitirilmesini istiyorum" dedi.

"ALDIK YAYINDAN"
Serap Belovacıklı ise "Teşekkür ederim Yanarocak. Bu ağır bir cümle oldu. Bu yayını sonlandırıyoruz. Biz itidal çağrısı yapmaya devam ediyoruz. Çocuğa çocuk öldürülmez. Böyle bir yayına da müsaade etmiyoruz. Aldık yayından" diye konuştu.

ABD yine neyin peşinde? Biden gördüm dedi Beyaz Saray görmedi dedi


Gelelim Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak, "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" sözlerine...

İsrail Gazze'de Filistinli mazlumları katlederken bir yandan da kirli bir algı operasyonu yürütülüyor.

BİDEN'DAN: KAFASI KESİLEN ÇOCUKLAR GÖRDÜM İDDİASI
Hamas'ın çocukları hedef aldığı iddiasını gündeme getiren ABD Başkanı Joe Biden, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" dedi.

BEYAZ SARAY YALANLADI
Biden'ın sözlerinin ardından CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "Teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.



AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİ
Böylelikle Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak'ın sarıldığı "Bizim çocuklarımızı kesiyorlar" yalanı gözler önüne serildi.


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