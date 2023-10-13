Sözcü TV'de tiyatronun böylesi! Hamas'a BBC'nin bile demediğini dediler çıt çıkmadı: İsraillinin "Kesip biçeriz" sözleri sonrası şov başladı





Yanarocak'ın bu sözleri sonrası fondaş SÖZCÜ TV'de tam anlamıyla bir tiyatro sahnelendi.



HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DENDİ ÇITLARI ÇIKMADI! BBC BİLE DEMİYOR...

İngiliz BBC'nin bile terör örgütü olarak tanımlayı reddettiği Hamas'a açık açık terör örgütü denilmesine göz yumup çıt çıkarmayan İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Serap Belovacıklı yayına aldıkları İsrailli'nin "Kesip biçeriz" sözleri sonrası olayı kişisel şova döktü.



KİŞİSEL ŞOVUN BÖYLESİ! İSMAİL PEK Bİ CELALLİ...

İsmail Saymaz, "Ne demek bu ya. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Filistin'de Gazze'de her gün bir düzine çocuk ölüyor. Bunu normalleştirmişsiniz. Barbarlığı Netenyahu bile sizin kadar normalleştirmemiştir. Çocuğu kesip biçmek cümlesi olabilecek en insanlık dışı cümledir. Bu bir savaş propagandası" ifadelerini kullandı.



"OHA OHA"

"Oha oha" diye tepki veren Deniz Zeyrek, "Kesin bunu ya. Siz nasıl akademisyensiniz? Ben bu bağlantının bitirilmesini istiyorum" dedi.



"ALDIK YAYINDAN"

Serap Belovacıklı ise "Teşekkür ederim Yanarocak. Bu ağır bir cümle oldu. Bu yayını sonlandırıyoruz. Biz itidal çağrısı yapmaya devam ediyoruz. Çocuğa çocuk öldürülmez. Böyle bir yayına da müsaade etmiyoruz. Aldık yayından" diye konuştu.