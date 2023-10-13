Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da "Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa" sabah namazı buluşmasına katıldı: Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında

"KUDÜS, FİLİSTİN BÜYÜK BİR ZULÜM ALTINDA"
Erbaş, aynı mücadelenin Kudüs ve Filistin'de verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Barışın yurdu diye Hazreti Ömer zamanından beri isimlendirilen, ismini asırlar boyunca Müslümanlar sayesinde taşıyan Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında. Bu zulmün ortadan kalkması için bütün Müslümanların güç birliği yapması lazım. Tek yumruk olması lazım. Bizler Türk milleti olarak, düşüncesi farklı olabilir. Ama öteden beri Kudüs deyince hep kalbimiz başka atmıştır. Filistin deyince oradaki Peygamberler gözümüzün önüne gelmiştir. Duyarsız olmak mümkün mü.? Bir Müslüman olarak Kudüs ve Filistin denince orada yapılan zulümleri görmemek mümkün mü. Bugün bu farkındalığı oluşturmak, zulmün son bulması, mazlum insanların ölmemesi hem şehit olan askerlerin hem de Kudüs ve Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz için dua yapmak üzere tüm camilerde toplandık. Müminlerin ne kadar bir ve beraber olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Allah'ın kitabının izinde ve resulünün sünnetinin izinde bütün Müslümanlar olarak yer yüzünde 2 milyar civarında Müslümanlar olarak yürümek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın vasiyetini yerine getirmek anlamına gelir. Allah için, namus için, vatan için, İslam için, bayrak için, ezan için ve tüm şehitler için amin seslerimiz yükselsin."
Erbaş, konuşmasının ardından dua etti. Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.