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Son dakika: PKK/YPG'ye yönelik sınır ötesi operasyonlar HDPKK'yı rahatsız etti! Yasağa rağmen toplanan 48 HDPKK'lı gözaltına alındı

Kahraman Türk askerinin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye karşı düzenlediği başarılı operasyonlar HDPKK’lıları rahatsız etti. Şanlıurfa’da ardından da Tunceli'de HDPKK’lı bir grup düzenlenen hava harekatlarını protesto etmek için yasağa rağmen basın açıklaması yapmak istedi. Polisin müdahalesiyle son bulan arbedede 13'ü yabancı uyruklu 48 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 16:09 Güncelleme 12 Ekim 2023, 17:16
Son dakika: PKK/YPG’ye yönelik sınır ötesi operasyonlar HDPKK’yı rahatsız etti! Yasağa rağmen toplanan 48 HDPKK’lı gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği, sabah saatlerinde kentte her türlü eylem, basın açıklaması ve yürüyüşe ilişkin bir günlük yasak kararı aldı. Bu kararın ardından HDP üyesi bir grup, öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyonları kınamak için basın açıklaması yapmak istedi.


Alanda toplanan aralarında HDP'nin 15 Ekim'de yapılacak kongresine katılmak için Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen bir grup yabancı uyruklunun da bulunduğu kalabalığa polis ekipleri, valiliğin yasak kararını hatırlatarak dağılmalarını istedi.

Bu uyarıya rağmen yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle 13'ü yabancı uyruklu 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

BİR İZİNSİZ TOPLANTI DA TUNCELİ'DE
Tunceli'de aralarında HDP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'nun da olduğu grup, Sanat Sokağı'nda toplanıp, izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Polis, gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Buna rağmen açıklama yapacaklarını belirterek pankart açan gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isterken polisin müdahalesiyle gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

2 YIL DAHA UZATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği dile getirildi.

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Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkat çekilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

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IRAK VE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGULANDI
Tezkerede, bu gelişmeler çerçevesinde terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasının, milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği belirtildi.

Tezkerede şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 (2014) sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.

Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 02.10.2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 26.10.2021 tarihli ve 1310 sayılı TBMM kararı ile 30.10.2023 tarihine kadar uzatılan iznin süresinin, 30.10.2023 tarihinden itibaren iki yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

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