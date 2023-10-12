Şehit ailelerinden Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyen CHP’ye tepki: HDP’ye diyetini ödüyor

14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu Kandil tarafından büyük destek görmüştü. Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve desteklenmesi için her gün bir elebaşı Kemal Kılıçdaroğlu lehine videolar çekip oy toplamaya çalışmıştı.

Seçim sonrası özellikle Suriye ve Irak'ta MİT tarafından düzenlenen terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmaya operasyonlar elebaşlarının canını sıktı. Söz konusu bölgede terörün kökünün kazınması için Irak ve Suriye tezkerelerinin 2 yıl daha uzatılması konusu Meclis'e geldi.