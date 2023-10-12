Şehit ailelerinden Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyen CHP’ye tepki: HDP’ye diyetini ödüyor

14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu Kandil tarafından büyük destek görmüştü. Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve desteklenmesi için her gün bir elebaşı Kemal Kılıçdaroğlu lehine videolar çekip oy toplamaya çalışmıştı.
Seçim sonrası özellikle Suriye ve Irak'ta MİT tarafından düzenlenen terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmaya operasyonlar elebaşlarının canını sıktı. Söz konusu bölgede terörün kökünün kazınması için Irak ve Suriye tezkerelerinin 2 yıl daha uzatılması konusu Meclis'e geldi.
HDPKK ile iş birliği yapan CHP'nin tezkere için vereceği yanıt büyük merak konusuyken Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında 'hayır' diyeceklerini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili olarak "Bir tek yabancı askerin postalının Türkiye'ye değmesini istemiyoruz. Bana 'neden' hayır diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına şehirt aileleri tepki gösterdi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Mardin'in Nusaybin ilçesine yönelik gerçekleştirdiği havanlı saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i kaybeden şehit kızı Gülay Demir, "Sayın Kılıçdaroğlu ben babamı Dünya Kız Çocukları Günü'nde, yani 11 Ekim günü Suriye'den atılan bir havan mermisiyle kaybettim. 4 yıldır her pencereden sınıra baktığımda yaşadığım acılar tazeleniyor. Bu acımız hiç dinmedi, PKK'ya öfkemiz de hiç bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu her grup toplantısında 'Sınır namustur' sözünü Ankara'dan rahat bir şekilde kullanabiliyor. Eğer bu sözünde samimiyse gelip bizler gibi Suriye'ye bakıp öyle söylesin. Biz sadece canlarımızı değil, evlerimizi de kaybettik" dedi.
Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül," Kılıçdaroğlu'ndan ne bekleyebilirdik. Yazıklar olsun. Onun bu terör sevici tutumunu şehit aileleri asla unutmayacak. Oğlumun ve tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan devletimizin, Cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız."