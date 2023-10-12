Son dakika: Mersin’de torbacı operasyonu: 35 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi , 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 2 aylık takip sonrası belirlenen 37 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

37 adrese 113 ekip, 435 personel, 1 dron ve narkotik dedektör köpekleri ile eş zamanlı baskın yapıldı.

35 şüpheli gözaltına alırken, yapılan aramalarda 121 gram eroin, 83 gram esrar 382 adet ecstasy, 1733 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 35 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 bin TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.