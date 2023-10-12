Son dakika: Filistin’e yardım gönderilecek mi? Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağı İncirlik’ten mi kalktı? MSB’den flaş açıklamalar

Bakanlık kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak " Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya da "Uçak Ürdün'den kalktı" yanıtını verdi.

DENİZ MAYINLARINA YÖNELİK ÜÇLÜ GİRİŞİM

Türkiye-Romanya-Bulgaristan arasında kurulan üçlü girişimin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'e kıyısı bulunan NATO üyesi üç ülkenin, deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim kurması konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun çalışma usulleri ve kapsamının belirlenmesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantılar yapılacak. Ve çok uzak olmayan bir zamanda bunlar kamuoyuyla paylaşılacak."