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Son dakika: Filistin'e yardım gönderilecek mi? Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? MSB'den flaş açıklamalar

MSB'den yapılan açıklamada "Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640’a, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 983’e ulaşmıştır" denildi. Öte yandan Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanlayan MSB, “Uçak Ürdün’den kalktı” yanıtını verdi. Filistin'e yardım gönderilip gönderilmeyeceği konusuna da cevap veren MSB kaynakları Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 12:05 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:27
Son dakika: Filistin’e yardım gönderilecek mi? Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağı İncirlik’ten mi kalktı? MSB’den flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de düşürülen Türkiye'ye ait SİHA, deniz mayınlarıyla mücadele yönelik üçlü girişiı ve Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak "Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soruya da "Uçak Ürdün'den kalktı" yanıtını verdi.

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DENİZ MAYINLARINA YÖNELİK ÜÇLÜ GİRİŞİM
Türkiye-Romanya-Bulgaristan arasında kurulan üçlü girişimin nasıl işleyeceğine dair soru üzerine şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'e kıyısı bulunan NATO üyesi üç ülkenin, deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik üçlü girişim kurması konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun çalışma usulleri ve kapsamının belirlenmesine yönelik önümüzdeki günlerde toplantılar yapılacak. Ve çok uzak olmayan bir zamanda bunlar kamuoyuyla paylaşılacak."

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FİLİSTİN'E YARDIM GÖNDERİLMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin'e yardım gönderilmesine ilişkin açıklamalarına ilişkin, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtildi.

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