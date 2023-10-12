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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Tüm camilerden Mehmetçik ve Filistin için dua!

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için yarın sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 11:48 Güncelleme 12 Ekim 2023, 11:52
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Tüm camilerden Mehmetçik ve Filistin için dua!

Erbaş, sosyal medya hesabından "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" başlığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"13 Ekim Cuma sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Filistin'de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükunu için dualar edilecek, aynı zamanda aziz şehitlerimiz için okunan hatimlerin de duası yapılacaktır. Aziz milletimizi yarın sabah namazı buluşmasına ve yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum."

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