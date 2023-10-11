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PKK'ya eleman temin ediyordu! Hakkında "Avrupa Tutuklama Emri" bulunan terörist Atina'da yakalandı

Hakkında terör örgütü PKK'ya eleman temin etme suçundan "Avrupa Tutuklama Emri" bulunan terör örgütü mensubunun Yunanistan'ın başekenti Atina'da yakalandığı bildirildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 14:53 Güncelleme 11 Ekim 2023, 15:42
PKK’ya eleman temin ediyordu! Hakkında Avrupa Tutuklama Emri bulunan terörist Atina’da yakalandı

Hakkında terör örgütü PKK'ya eleman temin etme suçundan "Avrupa Tutuklama Emri" bulunan terör örgütü mensubunun Yunanistan'da yakalandığı bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberinde, Fransa'da, hakkında yakalama kararı bulunan 35 yaşındaki Türk vatandaşının, polisin rutin denetiminde başkent Atina'daki Eksarhia semtinde yakalandığı aktarıldı.

Haberde, zanlının terör örgütü PKK'ya eleman temin etme suçlamasıyla arandığı belirtildi.

AVRUPA TUTUKLAMA EMRİ NEDİR?
Avrupa Tutuklama Emri, Avrupa Birliği (AB) içinde suç işlemiş kişinin ülkesine olabildiğince iadesini hızlı bir şekilde sağlamak amacıyla üye ülkeler arasında herhangi bir şüphelinin tutuklanması, mahkemeye çıkarılması ya da gözaltına alınmasına izin veren bir düzenlemedir.

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