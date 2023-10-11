İsrail’in kuzeyindeki yerleşim yerlerinde siren sesleri yükseldi! Lübnan sınırında çatışma!





İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde sirenler devreye girdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Lübnan tarafından İsrail hava sahasının ihlal edildiği iddia edilerek, Lübnan'dan İsrail'e uçan 15-20 kadar İHA'nın tespit edildiği öne sürüldü.



Sirenlerin ardından açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail hava sahasına Lübnan topraklarından izinsiz giriş yapıldığına dair raporlar olduğu belirtilerek, halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi. IDF, şu ana kadar İsrail topraklarında herhangi bir olay tespit edilmediği ve herhangi bir can kaybı bildirilmediğini açıkladı.



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