PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrailli sığınmacılar Alanya'ya geliyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ekim 2023, 18:07 Güncelleme 18 Ekim 2023, 11:36
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrailli sığınmacılar Alanya’ya geliyor iddiasını yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının yer aldığı belirtildi.

O iddialara Bakanlık'tan yalanlama

Bu iddianın gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu görüntülerde, 6 Ekim tarihinde Alanya'ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler görülmektedir. Rutin bir turistik seyahat sırasında kaydedilen görüntülerin, bölgedeki olaylarla (7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu) herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımcı İsrail’in katliamına ortak olan ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de! Netanyahu ve Herzog karşıladı
CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Hepsiburada
SON DAKİKA