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Kılıçdaroğlu partiyi bitirdi! Tanju Özcan'ın partiden atılması CHP'de büyük rahatsızlığa neden oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu görevde olduğu sürece aday adayı bile olmayacağını belirtip tarihi bir açıklama yaptı: CHP’nin çizgisi artık Atatürkçü değil... Kılıçdaroğlu olduğu sürece bu parti yola gelmez.”

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
Kılıçdaroğlu partiyi bitirdi! Tanju Özcan’ın partiden atılması CHP’de büyük rahatsızlığa neden oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybetti ama, "Ben başarılıyım" dedi ve koltuğa yapıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi bir çok isim "değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

İmamoğlu, geri adım atsa da Özcan çizgisini değiştirmedi. Özcan, "Velev ki beni haklı buldu mahkeme ihraç kararını ortadan kaldıracak ben CHP'ye döneceğim. Sayın Kılıçdaroğlu görevde olduğu sürece aday adayı olmayacağımı ifade ettim" dedi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partiyi bitirdiğini belirtip şöyle konuştu: CHP'ye çok emek vermiş bir insanım. 22 yaşında CHP'ye üye oldum. CHP yönetimiyle sorunum olduğunu söylüyorum. Baykal'ın zamanındaki CHP ile Kılıçdaroğlu CHP arasında ne kadar fark var. CHP çizgisinin Atatürk ilkelerine döneceğine inanmıyorum. Genel Başkan ve ekibi değişmediği müddetçe bu parti yola girmez."

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